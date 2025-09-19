Corrupción en el deporte de América Latina se vuelve más sofisticada y transnacional, según informe de ONU

Fortalecer e identificar acciones para combatir la corrupción y otras prácticas ilegales dentro del deporte en los países de América Latina y el Caribe es el principal objetivo del informe Salvaguardar el Deporte de la Corrupción, con enfoque en los países de las Américas y el Caribe, presentado este 19 de septiembre por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El documento recopila algunas de las principales amenazas para los “ecosistemas deportivos” en el continente, donde, según se indica, la corrupción en el deporte se ha vuelto mucho más sofisticada, sistemática y transnacional, con un incremento en la participación de la delincuencia organizada.

La presentación cobra notoriedad ante la cercanía de eventos deportivos relevantes en el continente, como la Copa Mundial de Fútbol del 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Según explicó Tarsila Klein Schorr, funcionaria de la UNODC, en varios países de América se han identificado modelos de corrupción persistentes, como la manipulación de resultados o las apuestas deportivas ilegales. Estas prácticas generan consecuencias adicionales como fraude, lavado de dinero y sobornos, tanto durante eventos deportivos como en el traslado de deportistas y en la administración de las organizaciones deportivas.

El informe también revela vulnerabilidades explotadas por la delincuencia organizada, como la ciberdelincuencia e incluso la trata de personas en contextos deportivos. Estas estructuras delictivas frecuentemente operan con vínculos transnacionales para cometer ilícitos como apuestas ilegales y lavado de dinero.

Según el documento, la manipulación de competencias deportivas está tipificada como delito en solo siete países del continente americano: Argentina, Brasil, El Salvador, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Uruguay.

Respecto de las apuestas ilegales, el informe señala que estas se han incrementado exponencialmente en las últimas dos décadas. Los países de América enfrentan grandes desafíos para combatir este ilícito debido a la escala, sofisticación tecnológica y alcance de las plataformas involucradas, las cuales suelen estar asociadas con delitos como fraude, robo de identidad, evasión fiscal y lavado de dinero.

Durante la presentación también participaron expertos y representantes de instituciones deportivas, federaciones y fuerzas de seguridad de países como Panamá, México y Brasil, quienes compartieron sus experiencias en la detección de delitos y en la implementación de normas y controles para garantizar la transparencia y prevenir ilícitos relacionados con el deporte.

Medidas implementadas en algunos países

José Antonio Domínguez, director del Departamento Legal de la Federación Panameña de Fútbol, indicó que dicha entidad implementó varias medidas de transparencia financiera y jurídica para combatir anomalías y actos de corrupción. Entre ellas destacan la publicación anual de estados financieros, auditorías independientes, controles financieros reforzados, promoción de principios éticos, protocolos de integridad y el fortalecimiento de órganos jurisdiccionales. Estas acciones, aseguró, han tenido resultados positivos.

Por su parte, Alessandro Masiel Lopes, coordinador general de Represión a la Corrupción de la Policía Federal de Brasil, señaló que la corrupción en federaciones y órganos públicos produce efectos como la pérdida de confianza del público, el alejamiento de aficionados y pérdidas económicas para patrocinadores, clubes y operadores legales de apuestas.

En respuesta, Brasil ha tomado diversas medidas para regular y legalizar las apuestas, como la creación de la Secretaría de Premios y Apuestas —ente regulador—, la implementación de sistemas especializados de monitoreo y la emisión de autorizaciones para operar como agentes de apuestas.