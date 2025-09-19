Lester Martínez vs Christian Mbilli: Cinco datos que debes saber de la pelea por la revancha

El pasado miércoles 17 de septiembre, el Consejo Nacional de Boxeo confirmó oficialmente la esperada revancha entre el guatemalteco Lester Martínez y el francés Christian Mbilli, luego de su espectacular combate del sábado anterior en el Allegiant Stadium de Las Vegas, que terminó en empate por decisión dividida.

En una pelea que quedará grabada en la memoria de los aficionados al boxeo, ambos pugilistas invictos ofrecieron una verdadera cátedra sobre el ring.

Durante los 10 asaltos, demostraron entrega, técnica y corazón, convirtiendo su enfrentamiento en uno de los más emocionantes del año en la categoría peso supermediano (168 libras).

La velada tuvo como evento principal el combate entre el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y el estadounidense Terence Crawford, donde este último se impuso tras 12 intensos rounds, llevándose la victoria y consolidando su legado.

Con la revancha ya confirmada, aquí te compartimos cinco datos clave que debes conocer sobre el enfrentamiento entre Lester Martínez y Christian Mbilli:

1. Peso y división

Ambos boxeadores competirán nuevamente en la división supermediana (168 libras), una categoría que actualmente está entre las más competitivas del boxeo mundial.

2. Ranking histórico

Lester Martínez hizo historia al ascender al puesto número 4 del ranking mundial del CMB en las 168 libras. Este logro representa un hito sin precedentes para el boxeo guatemalteco, posicionando al petenero entre los mejores del mundo en una división dominada por figuras como “Canelo” Álvarez.

3. Resultado del primer combate

La pelea disputada el sábado anterior en Allegiant Stadium de Las Vegas terminó en un empate por decisión dividida en una gran pelea de boxeo sobre el ring, donde ambos pugilistas demostraron su enorme categoría para dejar una pelea para el recuerdo, donde ambos sacaron su mejor repertorio y confirmaron su capacidad, que están listos para competir al máximo nivel, que tras la decisión del empate Mbilli retuvo el campeonato en las 168 libras.

4. Récords invictos

Lester Martínez debutó en 2019 noqueando al excampeón mundial Ricardo Mayorga. Desde entonces, ha acumulado 19 victorias (16 por nocaut) y 1 empate, precisamente contra Mbilli.

Christian Mbilli, por su parte, mantiene un impresionante récord de 28 victorias (23 por nocaut) y 1 empate, también frente al guatemalteco. Ambos llegan a la revancha sin conocer la derrota, lo que añade aún más tensión y expectativa: uno perderá su invicto.

5. Fecha y sede por definir

Aunque la revancha ya fue confirmada, aún no se ha anunciado la fecha ni el lugar del combate. Sin embargo, dada la magnitud del primer enfrentamiento, se espera que el segundo capítulo se celebre en un escenario de primer nivel, posiblemente de nuevo en Las Vegas, para continuar escribiendo historia en el boxeo internacional.