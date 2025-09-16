Arévalo hablará ante la Asamblea General de la ONU sobre los desafíos globales y la justicia social

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, confirmó este martes 16 de septiembre su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y en una cumbre de jefes de Estado en la Ciudad de Nueva York, para renovar el compromiso con la democracia a nivel mundial.

Arévalo indicó en rueda de prensa que viajará el 23 de septiembre y que su visita se extenderá por dos días.

La intervención del mandatario guatemalteco ante la organización mundial está programada para el 24 de septiembre, según la agenda oficial de la ONU.

“Nosotros creemos que es importante participar en la Asamblea de Naciones Unidas para reafirmar el compromiso con los principios sobre los cuales fue establecida la Organización una vez terminada la Segunda Guerra Mundial”, destacó Arévalo.

“Necesitamos evitar la guerra, necesitamos construir la paz mediante un mundo que se fundamente en los principios de justicia y trabaje para el desarrollo compartido de la humanidad”, añadió.

El gobernante señaló que su intervención en la Asamblea General expondrá la visión de Guatemala ante los nuevos desafíos globales, así como los avances y compromisos del país centroamericano.

Arévalo también participará en una cumbre de jefes de Estado de América Latina y Europa, en la cual se abordará la necesidad de renovar el compromiso mundial con la democracia como forma de gobierno.

Asimismo, anunció que sostendrá reuniones bilaterales con otros presidentes, aunque no precisó los detalles.