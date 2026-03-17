CDAG firma convenio con PNUD en medio de críticas por abandono de obra en el estadio Doroteo Guamuch

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) informó este martes 17 de marzo, por medio de un comunicado, que suscribió un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala para impulsar la modernización del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, en un contexto marcado por la paralización de un proyecto anterior millonario.

El acuerdo plantea una nueva intervención en la principal instalación deportiva del país, que incluiría la rehabilitación de la pista de atletismo, la modernización del campo con gramilla híbrida, mejoras en iluminación, renovación de butacas y adquisición de equipo especializado para mantenimiento.

Sin embargo, el anuncio surge sin que hasta ahora se haya resuelto el destino del contrato anterior, adjudicado en octubre del 2024 por Q32.4 millones a la Constructora y Distribuidora Bremar, cuyos trabajos quedaron a medias.

Ahora, el acuerdo entre la CDAG y el PNUD, según el comunicado, busca fortalecer el ámbito deportivo como catalizador del desarrollo sostenible, bajo principios de transparencia, rendición de cuentas, eficiencia e integridad institucional, según la entidad.

Como parte del convenio, se contempla el mejoramiento integral del estadio, con el fin de que la inversión en infraestructura, equipamiento y programas deportivos responda a criterios de eficiencia, sostenibilidad y transparencia en el uso de los recursos públicos.

Entre las intervenciones previstas figuran la rehabilitación de la pista de atletismo conforme a estándares de World Athletics; la modernización del campo de fútbol con gramilla híbrida y riego tecnificado con estándares FIFA; la renovación de butacas; la modernización del sistema de iluminación con tecnología LED de categoría FIFA A; la adquisición de maquinaria especializada y la implementación de medidas de gestión ambiental y seguridad ocupacional.

Añade que, el proyecto también incluye acciones para preservar el valor histórico y cultural del recinto, considerado parte de la Ciudad de los Deportes y declarado Patrimonio Cultural de la Nación.

Las autoridades prevén que los trabajos comiencen en el segundo trimestre del 2026 y concluyan a finales del 2027. El modelo de gestión, según la CDAG, se desarrollará bajo esquemas reconocidos internacionalmente para reducir riesgos de judicialización o politización.

Proyecto anterior quedó inconcluso

El anuncio ocurre mientras continúa detenida la remodelación previa del estadio, adjudicada en octubre del 2024 a la Constructora y Distribuidora Bremar por Q32.4 millones.

Ese proyecto incluía trabajos como instalación de videovigilancia, retiro de la grama natural y colocación de césped híbrido importado desde Turquía, cambio de pista de atletismo y reacondicionamiento de porterías.

De acuerdo con informes oficiales, el avance físico alcanzó 25.03% al 30 de mayo del 2025 y 30% al 31 de julio del mismo año, tras lo cual se efectuó el segundo pago.

Sin embargo, en un comunicado del 4 de diciembre del 2025, la CDAG atribuyó los atrasos a la empresa contratista, al señalar que no garantizó la adquisición oportuna de materiales esenciales, como la grama sintética y la pista de atletismo, lo que constituyó un incumplimiento contractual.

También indicó que la empresa solicitó una prórroga equivalente al 100% del tiempo original sin justificar causas de fuerza mayor, por lo que el Comité Ejecutivo decidió no concederla, con base en recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas.

Desde entonces, los trabajos permanecen paralizados y no se ha iniciado un nuevo proceso de licitación.

Aunque el 27 de enero del 2026 se otorgó un amparo provisional que abría la posibilidad de retomar el proyecto, el proceso administrativo continúa sin avances, según confirmó en su momento el Viceministerio del Deporte y la Recreación.

La dependencia explicó que, debido a la autonomía de la CDAG, el Ejecutivo no puede intervenir directamente en las instalaciones ni en la ejecución del proyecto.

📄🩵 @CDAG_Guatemala informa sobre el mejoramiento integral del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, el cual se desarrollará bajo criterios de eficiencia, sostenibilidad y transparencia junto a @PNUDGuatemala 🇬🇹



Conozca los detalles y alcances del nuevo convenio. pic.twitter.com/pdLfLmDzv5 — CDAG (@CDAG_Guatemala) March 17, 2026

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