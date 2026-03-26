Un Aston Martin, otros autos de lujo y 10 armas quedan bajo medidas cautelares por desfalco millonario en el CHN

Un automóvil Aston Martin DB11 Coupe, modelo 2017, figura entre los bienes sujetos a medidas cautelares dentro de una investigación por un desfalco millonario en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), caso en el que está implicado Pedro Alejandro Duque Soto, informó el Ministerio Público (MP).

La resolución fue emitida por el Juzgado de Extinción de Dominio, que también incluyó un Bentley modelo 2019, una camioneta Mazda CX5 Touring G AWD modelo 2018, un Mazda línea 2 modelo 2023 y un Nissan Silvia modelo 1995.

De acuerdo con el Ministerio Público, los bienes están vinculados a una investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que indaga la autorización irregular de tarjetas de crédito y extrafinanciamientos a personas que no cumplían con los requisitos mínimos.

Según las pesquisas, los fondos habrían sido utilizados para la adquisición de vehículos, incluidos automóviles de alta gama como el Aston Martin, lo que refuerza las sospechas sobre el origen ilícito del dinero.

Además, el juzgado convalidó medidas cautelares sobre 10 armas de fuego registradas a nombre de Duque Soto, localizadas durante diligencias de allanamiento, inspección y registro.

Las autoridades señalaron que el esquema habría causado un perjuicio económico al CHN por Q19,500,000.00.

Vehículos bajo medidas cautelares: