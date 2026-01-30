CSJ definirá si Jose Rubén Zamora continúa en prisión preventiva tras más de tres años detenido

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) celebrará el martes 3 de febrero una audiencia para resolver un amparo definitivo. De concederse, se autorizaría el arresto domiciliario para el periodista Jose Rubén Zamora, quien permanece privado de libertad desde hace 1.280 días.

Zamora, fundador del desaparecido diario elPeriódico, fue detenido en julio del 2022 y permanece en prisión preventiva mientras enfrenta tres procesos judiciales.

Según su defensa, la detención ocurrió días después de publicar críticas contra el entonces presidente Alejandro Giammattei. La diligencia busca garantizar el derecho a la presunción de inocencia, explicó su hijo, José Carlos Zamora.

Decisión paralela beneficia a la prensa

El pasado viernes, la CSJ también resolvió de forma definitiva cerrar el caso penal contra ocho periodistas y columnistas de elPeriódico. La resolución rechaza un amparo del Ministerio Público y ordena aplicar la Ley de Emisión del Pensamiento para evaluar las publicaciones.

El colectivo No Nos Callarán afirmó que esta decisión evita el uso del derecho penal para procesar informaciones de interés público.

Nuevo señalamiento

Ramón Zamora, otro de los hijos del periodista, informó que la fiscal general Consuelo Porras presentó una denuncia por supuesta discriminación contra su padre. La acusación fue trasladada a la Fiscalía de la Mujer, que fijó para el 30 de abril la audiencia de primera declaración.

Procesos abiertos contra Zamora

• Caso 1: Supuesto lavado de Q300 mil. Zamora justificó el origen de los fondos como parte de una venta de arte destinada a cubrir salarios.

• Caso 2: Obstrucción a la justicia por una investigación del 2013.

• Caso 3: Presunta falsificación de firmas en documentos migratorios.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.