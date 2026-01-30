CSJ definirá si Jose Rubén Zamora continúa en prisión preventiva tras más de tres años detenido

Guatemala

CSJ definirá si Jose Rubén Zamora continúa en prisión preventiva tras más de tres años detenido

La CSJ analizará un amparo clave que podría permitir al periodista Jose Rubén Zamora continuar su proceso en arresto domiciliario.

(FILES) Guatemalan journalist Jose Ruben Zamora, founder of the now defunct newspaper El Periódico, speaks to journalists as he arrives handcuffed for a hearing at the Justice Palace in Guatemala City on February 21, 2024. Activists demanded on September 18, 2025, that the Supreme Court release journalist José Rubén Zamora, who has been imprisoned since 2022 on questionable charges brought by the Public Prosecutor's Office. (Photo by Johan ORDÓÑEZ / AFP)

(ARCHIVO) José Rubén Zamora, periodista guatemalteco y fundador de elPeriódico, llega esposado a una audiencia en el Palacio de Justicia, el 21 de febrero del 2024. El 18 de septiembre del 2025, activistas exigieron a la Corte Suprema su liberación. (Foto: Prensa Libre, Johan Ordóñez / AFP)

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) celebrará el martes 3 de febrero una audiencia para resolver un amparo definitivo. De concederse, se autorizaría el arresto domiciliario para el periodista Jose Rubén Zamora, quien permanece privado de libertad desde hace 1.280 días.

Zamora, fundador del desaparecido diario elPeriódico, fue detenido en julio del 2022 y permanece en prisión preventiva mientras enfrenta tres procesos judiciales.

Según su defensa, la detención ocurrió días después de publicar críticas contra el entonces presidente Alejandro Giammattei. La diligencia busca garantizar el derecho a la presunción de inocencia, explicó su hijo, José Carlos Zamora.

Decisión paralela beneficia a la prensa

El pasado viernes, la CSJ también resolvió de forma definitiva cerrar el caso penal contra ocho periodistas y columnistas de elPeriódico. La resolución rechaza un amparo del Ministerio Público y ordena aplicar la Ley de Emisión del Pensamiento para evaluar las publicaciones.

El colectivo No Nos Callarán afirmó que esta decisión evita el uso del derecho penal para procesar informaciones de interés público.

Nuevo señalamiento

Ramón Zamora, otro de los hijos del periodista, informó que la fiscal general Consuelo Porras presentó una denuncia por supuesta discriminación contra su padre. La acusación fue trasladada a la Fiscalía de la Mujer, que fijó para el 30 de abril la audiencia de primera declaración.

Procesos abiertos contra Zamora

Caso 1: Supuesto lavado de Q300 mil. Zamora justificó el origen de los fondos como parte de una venta de arte destinada a cubrir salarios.
Caso 2: Obstrucción a la justicia por una investigación del 2013.
Caso 3: Presunta falsificación de firmas en documentos migratorios.

