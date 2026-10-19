Denuncias anónimas a Crime Stoppers aumentan 32% en el primer semestre

Una llamada al 1561, un mensaje de WhatsApp o un reporte en internet pueden convertirse en el inicio de una investigación policial. La información que un ciudadano comparte sin revelar su identidad puede ayudar a las autoridades a identificar estructuras criminales y orientar operativos.

Ese es el modelo que Crime Stoppers Guatemala impulsa desde el 2017 junto con la Policía Nacional Civil (PNC) y que en los últimos años ha propiciado un aumento de las denuncias de la población.

En el 2025, el programa recibió 38 mil 668 llamadas y siete mil 629 reportes digitales —uno cada 11 minutos—. Las llamadas al 1561 aumentaron 14% y las denuncias digitales crecieron 129% respecto del año anterior.

Suben 32% este año

La tendencia ha continuado en el 2026. Durante el primer semestre, las denuncias aumentaron 32% en comparación con el mismo período del 2025.

Solo en febrero ingresaron seis mil 45 pistas, una cifra récord para el programa.

El narcotráfico representa el 20.7% de las denuncias, seguido de la violencia, con el 16%; las extorsiones y pandillas, con el 15.7%, y la trata de personas, con el 10.2%.

Los reportes son recibidos por agentes de la Dirección de Información Policial (DIP), que trabajan las 24 horas y analizan la información antes de trasladarla a las unidades especializadas correspondientes. Estas desarrollan las investigaciones y coordinan las acciones policiales necesarias.

Ana*, agente del centro de contacto 1561, narra una de las llamadas que más le ha impactado: una persona, con la voz quebrada, denunciaba entre lágrimas a una red de sicarios.

Los casos

En el 2025 se abrieron dos mil 781 casos de investigación, 14% más que en el 2024.

Hasta septiembre pasado se contabilizaban 245 investigaciones vinculadas con extorsiones y pandillas y 372 relacionadas con narcotráfico.

Los casos de éxito muestran cómo puede contribuir una pista anónima.

Una llamada al 1561 permitió recapturar en Huehuetenango a los pandilleros conocidos como el Espectro y Little Strong, dos de los 20 fugados de Fraijanes 2.

En otro caso, una pista recibida por el WhatsApp anónimo y la investigación de Dipanda condujeron a un allanamiento en la colonia El Limón, zona 18 capitalina, donde se incautaron armas y municiones.

Otra denuncia contribuyó al desmantelamiento de un narcolaboratorio en el que se localizaron 132 canecas con precursores químicos y fueron capturadas cuatro personas.

Además, 27 de los delincuentes más buscados del país han sido capturados gracias a denuncias anónimas, según los datos del programa.

Prevención

El trabajo de Crime Stoppers y la PNC no se limita a recibir reportes. Ambas instituciones imparten talleres con gobiernos locales, municipalidades y organizaciones comunitarias, además de impulsar campañas informativas para promover la participación ciudadana.

El lanzamiento del programa en Antigua Guatemala, con el respaldo de la Vicepresidencia, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), la Gobernación de Sacatepéquez y Fundantigua, propició un aumento del 180% en las denuncias en ese departamento, según los datos del programa.

Premios en el 2026

El modelo que Crime Stoppers Guatemala impulsa junto a la PNC desde el 2017 recibió dos distinciones en los Global Annual Awards 2026, de Crime Stoppers International, celebrados el 15 de octubre último en Panamá.

El reconocimiento Most Impactful Crime Stoppers Program fue otorgado a Crime Stoppers Guatemala y a la PNC.

Además, el Corporate Leadership in Crime Prevention fue concedido a Grupo Progreso de Guatemala.

Esta empresa capacitó a colaboradores de cinco sedes para prevenir delitos e impulsó campañas informativas internas.

Durante la premiación, Pedro Cruz destacó que los galardones son resultado de un esfuerzo conjunto.

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Ana*, se empleó como nombre ficticio para esta nota informativa.