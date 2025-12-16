Más de 10 años de delitos: el perfil criminal de “el Colocho”, detenido en un cateo en Santa Elena Barillas

Luego de una denuncia anónima, las fuerzas de seguridad localizaron y detuvieron el lunes 15 de diciembre del 2025 a Juan “N”, alias “el Colocho”, un hombre de 48 años, considerado delincuente de alto perfil, con un historial que incluye seis antecedentes penales por delitos graves.

El detenido fue integrante de la estructura criminal los Choilos, dedicada al robo de transporte pesado, furgones y al narcotráfico.

Esta banda comenzó a ser desarticulada en el 2014 por la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), en operativos que incluyeron la captura de varios integrantes, el hallazgo de un narcolaboratorio y el decomiso de armas, drogas y vehículos.

Las autoridades confirmaron que el presunto criminal fue detenido durante el operativo en Santa Elena Barillas, Villa Canales, el lunes 15 de diciembre del 2025 tras recibir una denuncia por medio de Crime Stoppers, un programa internacional que permite a la ciudadanía aportar información sobre delitos de forma totalmente anónima.

Historial delictivo

“El Colocho” tiene antecedentes penales por delitos graves que abarcan asociación ilícita; comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de armas; facilitación de medios, y tenencia ilegal de armas de fuego artesanales, alteradas o sin registro legal.

La PNC informó que las investigaciones continúan para establecer si los cuatro detenidos eran una extensión, o bien, una nueva estructura. Se ha establecido una línea de investigación que asocia al grupo con actividades delictivas como la extorsión y otros posibles delitos conexos.

Este historial evidencia su participación recurrente en delitos relacionados con armas de fuego y estructuras criminales organizadas, lo que según la Policía, lo convierte en un objetivo prioritario para las autoridades.

Tres carabinas una es robada y 3 pistolas localizadas en allanamiento



Cuatro capturados, 2 son acusados de varios delitos



Investigadores de la #DIP con apoyo de policías del #GECE y la fiscalía realizaron un allanamiento en la 2 calle y 6 avenida, zona 1 de Santa Elena Barillas pic.twitter.com/jO9tjvAsId — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 16, 2025

Incautación de armas

El allanamiento, realizado tras un seguimiento de agentes de la División de Información Policial (DIP), con apoyo del Grupo Especial Contra las Extorsiones (GECE) y la Fiscalía, se llevó a cabo en la 2a calle y 6a avenida, zona 1 de Santa Elena Barillas.

Durante el operativo fueron detenidas cuatro personas: Juan “N”, de 48 años, "el Colocho”, acusado de facilitación de medios y tenencia ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y explosivos.

También se capturó a Lesvia "N", de 43, sindicada de depósito ilegal de armas y explosivos; y a Wilson Galindo, de 28, y Haroldo Coc Ixim, de 34, ambos señalados por delitos en flagrancia.

Entre los objetos incautados había una carabina robada el 6 de enero del 2025 en Agua Blanca, Jutiapa; cinco armas de fuego legales (tres pistolas y dos carabinas), 16 tolvas y 426 municiones de distintos calibres, además de droga, Q13 mil 290 en efectivo y siete teléfonos celulares.

Mayor confianza en la denuncia anónima

Sobre el mecanismo de denuncias ciudadanas, el director del programa Crime Stoppers, Pedro Cruz, destacó que este caso refleja el objetivo principal de la herramienta: proteger la identidad de quienes denuncian, al tratarse de reportes completamente anónimos, lo que la convierte en un mecanismo esencial en investigaciones de alto riesgo.

“Este caso es un ejemplo concreto de cómo una denuncia ciudadana, protegida por el anonimato, puede convertirse en resultados operativos reales contra estructuras criminales, sin poner en riesgo a quien denuncia”, afirmó Cruz al explicar el alcance del programa, cuyo propósito es reforzar el trabajo de las autoridades en la contención de la delincuencia común y organizada.

El director indicó que la población guatemalteca mantiene la confianza en Crime Stoppers, lo cual se refleja en el aumento sostenido de reportes anónimos. Hasta agosto de 2025, las llamadas al 1561 registraron un incremento del 15 %, mientras que las denuncias crecieron en un 238 % en comparación con el año anterior.

Entre enero y agosto de 2025, se abrieron 1 mil 914 casos de investigación, y Cruz reiteró que “en cualquier momento, estas investigaciones producirán capturas, allanamientos y operativos” contra grupos criminales.

En ese mismo periodo, se iniciaron más de 200 investigaciones que permitieron la desarticulación de estructuras criminales dedicadas a la extorsión, evidenciando el impacto del mecanismo de denuncia anónima en el combate a la criminalidad.

Lea también: Crímenes por encargo, drogas y taxis: así operaba la red criminal de “El Viejo”, presunto narco que sigue prófugo