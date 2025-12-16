Armas, droga y dinero: capturan en cateo a cuatro personas en Santa Elena Barillas  

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este martes 16 de diciembre que investigadores con apoyo de agentes y la Fiscalía efectuaron un allanamiento en la 2 calle y 6 avenida, zona 1 de Santa Elena Barillas, Villa Canales.

Según la PNC, en ese lugar detuvieron a Juan “N”, de 48 años, quien es señalado de facilitación de medios, tenencia ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de fuerza de seguridad y orden público del Estado.

También de la tenencia de explosivos, armas químicas y biológicas atómicas, trampas bélicas y armas experimentales, según un juzgado de Guatemala.

La PNC también reportó la captura de Lesbia “N”, de 43, por el delito de deposito ilegal de armas de fuego, bélicas o usos exclusivos del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado, explosivos, armas químicas, biológicas atómicas, trampas bélicas y armas experimentales, según la orden de juez emitida en Guatemala.

Además, la PNC informó de la detención de Wilson “N”, de 28, y Haroldo “N”, de 34, por delito flagrante.

En la vivienda, según el informe policial, fueron localizados tres carabinas, dos de calibre 223 y una de 9mm. Una de las carabinas fue robada el 6 de enero del 2025 en Agua Blanca, Jutiapa.

También tres pistolas calibre 9mm con su respectiva tenencia, 16 tolvas, 426 municiones de diferentes calibres, cuatro onzas de cocaína, Q13 mil 290 y ocho teléfonos celulares.

Municiones decomisadas en vivienda en Santa Elena Barillas, Villa Canales. (Foto Prensa Libre: PNC)

