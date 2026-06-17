Discusión en el tránsito termina en tragedia: hombre muere baleado en Mixco y capturan a presunto responsable

Una discusión en el tránsito terminó con la muerte de un hombre y la captura del presunto responsable en Mixco. Además, en el Periférico Sur, los ocupantes de un vehículo fueron atacados a balazos, informaron este miércoles 17 de junio las autoridades.

En la calzada San Juan y 2a. avenida de la zona 4 de Mixco, en el ingreso al Paseo de los Campeones, un hombre murió tras ser atacado a balazos durante una discusión en el tránsito, informó la Policía Nacional Civil (PNC), que además reportó la captura del presunto responsable.

Los Bomberos Voluntarios informaron que, debido a la gravedad de las heridas, la víctima falleció en el lugar.

En este caso, la PNC informó que se capturó al presunto responsable del ataque armado y que este se originó por una discusión en el tránsito.

“El presunto responsable del crimen de un hombre en la calzada San Juan, zona 4 de Mixco, ha sido capturado por policías de la comisaría 16. Se decomisó una pistola y hay dos vehículos involucrados. El hecho ocurrió tras una discusión por temas de tránsito vehicular”, informó la PNC en sus redes sociales.

En tanto, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó en sus redes sociales que desconocidos atacaron a balazos a los ocupantes de un vehículo particular.

Agregó que el hecho armado ocurrió sobre el puente El Incienso, en el Periférico Sur, en dirección de la zona 3 hacia la zona 7.

“Según dato preliminar, conductor y su acompañante están heridos y serán ingresados en un hospital”, escribió Montejo.

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que del lugar fue trasladada una persona herida de bala a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Algunas versiones en el lugar señalan que se trata de un ataque contra el piloto de un taxi irregular, pero ese extremo no ha sido confirmado por las autoridades.

Ministerio Público realiza las diligencias correspondientes sobre puente El Incienso.



Hace algunas horas, se registró un ataque armado donde 2 adultos fueron baleados y resultaron ilesos 1 adulto y 2 niños.



Reducción de carriles se mantiene. Precaución por señalización e… pic.twitter.com/kjV2PC96Ax — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) June 18, 2026

Atacan con disparos un vehículo particular.



⚠️ Hecho armado sobre puente El Incienso, yendo en Periférico de zona 3 para zona 7.



🚨 Bomberos están arribando. Según dato preliminar, conductor y su acompañante mujer están heridos, serán ingresados a hospital. pic.twitter.com/2xTRn704Er — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) June 18, 2026

Urgente



El presunto responsable de crimen de hombre en la calzada San Juan, zona 4 de Mixco, ha sido capturado por policías de la comisaría 16.



Se decomisó una pistola, hay dos vehículos involucrados.



El hecho ocurrió tras una discusión por temas tránsito vehicular. pic.twitter.com/m8UZrW32ae — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 18, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.