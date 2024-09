El Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) descartaron que integrantes de carteles mexicanos hayan instalado “narcoretenes” en zonas de Santa Eulalia, Huehuetenango, como lo afirma el diario “Milenio” en una publicación en la que definen dichas acciones como una “invasión” de grupos del crimen organizado.

En la publicación, “Milenio” afirma que fuentes del Ejército de Guatemala reconocieron que es la primera vez que carteles mexicanos instalan puntos de revisión en territorio guatemalteco, “lo que podría indicar que los criminales ya invadieron el país”.

La publicación detalla que el “narcoretén”, en el que los criminales revisaban vehículos y personas, fue montado la semana pasada.

Detalla que de momento se desconoce a qué grupo pertenecían los civiles armados, pero se presume que eran del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que libra una guerra por la lucha de territorio en Chipas, fronterizo con Guatemala.

Sin embargo, este viernes 6 de septiembre, el Ejército de Guatemala y la PNC descartaron que narcotraficantes mexicanos hayan incursionado en territorio guatemalteco, pero reconocieron que esas agrupaciones sí tienen contactos en el país.

El vocero del Ejército de Guatemala, Daniel Martínez, calificó esa información como falsa y dijo que en el área se implementa el plan de seguridad fronterizo denominado “Cinturón de Fuego”, por medio del cual se efectúan patrullajes a pie y motorizados.

Agregó que luego de que trascendiera la información publicada por “Milenio” se pusieron en contacto con el personal en el terreno y se informó que del lado guatemalteco no ha habido ninguna incursión de narcos mexicanos; sin embargo, dijo desconocer qué es lo que sucede en el lado mexicano.

Por su parte, Helver Beltetón, director general adjunto de la PNC, aseguró que no se tiene ningún indicio de presencia de narcotraficantes mexicanos en zonas fronterizas de Huehuetenango, pero reconoció que los carteles de ese país si tienen contactos en Guatemala.

“Nosotros lo podemos desmentir porque no tenemos ningún indicio de que -los narcos mexicanos- estén asentados en ese territorio. Que tienen contactos en estas áreas, pues eso no lo podemos negar, porque son carteles grandes, pero que estén asentados en nuestro territorio no es así”, afirmó Beltetón.

Añadió que prueba de ello es el grupo de mexicanos que migró a Huehuetenango huyendo de la violencia del narco en sus comunidades, “porque se sienten más seguros” en el país.

Descarta que dichas agrupaciones estén operando en territorio guatemalteco y recuerda que el tema de los contactos de guatemaltecos con dichos grupos del narcotráfico “siempre se ha dado”.

El diario mexicano "Milenio" publicó que narcos del CJNG habrían invadido áreas de Guatemala, donde instalaron puestos de registro, pero las autoridades de Guatemala lo descartan. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

Violencia creciente del lado mexicano

La publicación de una supuesta invasión de narcos mexicanos a territorio guatemaltecos ocurrió en medio de la creciente violencia generada por los carteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa en el municipio Frontera Comalapa y 17 localidades más en la línea fronteriza México-Guatemala.

Desde hace tres años, medios locales, organizaciones civiles, víctimas de desplazamiento forzado y la Diócesis de Chiapas han denunciado asesinatos, bloqueos, secuestros masivos y despojo de tierra en la región por estos grupos, que buscan controlar el tráfico de personas y drogas de Centroamérica a México.