“El Barbero” ya está en EE. UU.: fue extraditado desde Guatemala por más de 50 agresiones sexuales

Franklin Enrique Sarceño Orla, alias El Barbero, fue extraditado a Estados Unidos, donde una corte de California lo reclama por más de 50 agresiones sexuales cometidas presuntamente mediante el uso de narcóticos, informaron fuentes oficiales.

“¡Quien huye, tarde o temprano enfrenta la justicia!”, escribió la Embajada de Estados Unidos en Guatemala en su cuenta de X, en referencia a la extradición del guatemalteco.

De acuerdo con la sede diplomática, la entrega se concretó con base en una orden judicial por cargos relacionados con múltiples agresiones sexuales con el uso de sustancias ilícitas.

“El trabajo conjunto entre @StateDeptDSS, @USMarshalsHQ, @SCCgov y autoridades guatemaltecas llevó a su arresto, tras haber escapado a Guatemala para evadir la justicia. EE. UU. y Guatemala siguen fortaleciendo la lucha contra el crimen transnacional, afianzando la seguridad de nuestros países y la región”, agregó la Embajada.

“Gracias a la sólida cooperación entre Estados Unidos y Guatemala, Guatemala no es ni será un refugio para criminales de ninguna nacionalidad”, publicó la sede diplomática.

El pasado 13 de junio, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal resolvió procedente el requerimiento de extradición en contra de Sarceño Orla, quien es reclamado por la justicia estadounidense.

Según la investigación, Sarceño habría drogado y abusado sexualmente de al menos 50 hombres cuando ejercía como barbero en Estados Unidos. El caso se ventila en una corte de California, EE. UU.

