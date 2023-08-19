¿En dónde debo votar? Conozca los más de 30 centros de votación que cambiaron de ubicación y los nuevos que fueron habilitados

|MUNICIPIO
|ANTIGUA UBICACIÓN
|NUEVA UBICACIÓN
|GUATEMALA
|ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NÚMERO 439 ALAMEDA III
|ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NÚMERO 154, ALAMEDA
|GUATEMALA
|LICEO LOMAS DEL NORTE
|ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS LICENCIADA MIRIAM AZUCENA RECINOS CONTRERAS DE LEÓN
|SAN JOSÉ DEL GOLFO
|ESCUELA URBANA MIXTA MATILDE VASHMI ZAVALA MIRANDA
|SALÓN COMUNAL PONTEZUELAS
|SAN JOSÉ DEL GOLFO
|SALÓN COMUNAL PONTEZUELAS
|ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PONTEZUELAS
|CHINAUTLA
|INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EDGAR ARNOLDO MEDRANO MÉNDEZ
|ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS VILLAS J.M.
|MIXCO
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|ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 1530 SACOJ GRANDE
|SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
|POLIDEPORTIVO LAS MAJADAS
|CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL -CAIMI-
|SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA
|ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS DELICIAS
ESCUELA FUNDACIÓN POR LA VIDA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA SULTANITA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NÚMERO 2 RODRIGO GARCÍA ALDEA MIRIAM II O MIRIAM
|COLEGIO MIXTO EVANGELICO BETHESDA
|SIQUINALÁ
|ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LEONOR RAMOS PINZÓN
|ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LOS CEDROS
|SAN JOSÉ
|ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS SAN JOSÉ
|COLEGIO PARTICULAR MIXTO SAN JOSÉ
|SAN JOSÉ
|ESCUELA EL JARDÍN
|COLEGIO PREUNIVERSITARIO SAN PABLO
|SAN JOSÉ
|COLEGIO SANTA VICTORIA
|LICEO SAN JOSÉ
|IZTAPA
|INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO EL GUISCOYOL
|ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUISCOYOL 2
|BARBERENA
|COLEGIO TECNOLOGICO MIXTO BILINGÜE BELEN
INSTITUTO DE MECADOTECNIA Y PUBLICIDAD SUR ORIENTE, *IMPSO*
|ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS EL FRUTO
|SAN ANDRÉS SEMETABAJ
|SALÓN MUNICIPAL SAN ANDRÉS SEMETABAJ
|SALÓN DE USOS MULTIPLES COPERATIVA AGRÍCOLA RL SAN ANDRÉS SEMETABAJ
|MAZATENANGO
|SALÓN COMUNAL ALDEA TAHUEXCO
|ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TAHUEXCO
|SANTA BÁRBARA
|ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS SANTA BÁRBARA
|ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS SANTA BÁRBARA CAT STEVENS
|SAN JUAN BAUTISTA
|ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN JUAN BAUTISTA
|INSTITUTTO DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB
|CONCEPCIÓN TUTUAPA
|SALÓN MUNICIPAL BERLIN
|
|TACANÁ
|ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHEQUIM GRANDE
|ESCUELA REGIONAL TACANA
|MALACATÁN
|ESCUELA NACIONAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO
|INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA LAS BRISAS JOSÉ EMANUEL FARFÁN GAMBOA
|NENTÓN
|ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA FINCA LA TRINIDAD
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES FINCA LA TRINIDAD
|CANCHAS SINTETICAS MYKAS
|SAN MIGUEL ACATÁN
|ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO
|SALÓN MUNICIPAL MERCADO MUNICIPAL
|SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
|GIMNASIO CDAG
|CASA DEL MAESTRO QUICHELENSE
|CHAJUL
|BOMBEROS VOLUNTARIOS
|ALCALDIA INDÍGENA
|CHAJUL
|HOLGAR COMUNITARIO MERCADO MUNICIPAL
|HOGAR COMUNITARIO MERCADO MUNICIPAL
|CHAJUL
|SALÓN COMUNAL ALDEA ILOM
|BODEGA ASOCIACIÓN CHAJULENSE
|CAHABÓN
|KIOSKO MUNICIPAL
|SALÓN MUNICIPAL
|CAHABÓN
|INSTITUTO TELESECUNDARIA SACTA
|ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SACTA
|LOS AMATES
|SALÓN COMUNAL
|SALÓN COMUNAL DE ALDEA QUIRIGUÁ
|CABAÑAS
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|ESCUELA OFICIAL URBANA DE PÁRVULOS
|SAN PEDRO PINULA
|ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ZUNZO
|INSTITUTO POR COOPERATIVA ARNALDO GÓMEZ SANDOVAL (IDEBAGS)
|SAN PEDRO PINULA
|ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL INGENIO
|INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA (INEB)
|SAN PEDRO PINULA
|ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CEIBA
|INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL (IMEPI)
|SAN PEDRO PINULA
|ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAGUNA SECA LA CUMBRE
|ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LOS PITOS, BARRIO SAN JOSÉ
|EL PROGRESO
|ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS FLORES
|ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS FLORES
|EL PROGRESO
|ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL OVEJERO
|INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA (INEB) ALDEA EL OVEJERO