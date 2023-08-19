Sab 19 Ago de agosto 2023 16:41h

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¿En dónde debo votar? Conozca los más de 30 centros de votación que cambiaron de ubicación y los nuevos que fueron habilitados

            

            

                
Son más de 30 los centros de votación nuevos que ya se pueden consultar en la plataforma “Dónde Votas”

            

            

	

		

			por Fátima Najarro		


		Publicado el 	



	

		


	

		
	





	



        

                

            

                

                    

                        

					
				
                    

                

                

                

            

            


                                                    

                                                    
                                            

                                

                
                





    
    
        
            
                La Dirección Electoral informó sobre cambios en los centros de votación. (Foto Hemeroteca PL)
                
                                        

                    La Dirección Electoral informó sobre cambios en los centros de votación. (Foto Hemeroteca PL)                

                        
        
    

                

                
                                
                

                    

                        

					
				
                    

                


                
Para este 20 de agosto, la Dirección Electoral del Tribunal supremo Electoral realizó algunos cambios en los centros de votación.



					
				


De acuerdo con la información oficial, son 36 los centros nuevos ubicados en 25 municipios de todo el país. La directora electoral, Gloria López, confirmó que el sistema “Dónde Votas” ya fue actualizado con los cambios.




Cambios


    

  • En el Distrito Central hubo dos cambios, uno en la zona 18 y otro en la zona 24. El centro que estuvo ubicado en la Escuela Oficial Urbana Mixta Número 439 Alameda 3, estará ubicado para el 20 de agosto en la Escuela Oficial Urbana Mixta Número 154, Alameda.
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  • De la misma manera, el centro ubicado en el Liceo Lomas del Norte pasará a  la Escuela Oficial De Párvulos Licenciada Miriam Azucena Recinos Contreras De León, en la zona 24.
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  • En el Distrito de Guatemala fueron 4 los cambios, dos en San José del Golfo y uno en Chinautla.
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  • Además, en Mixco se añadió un centro de votación adicional.
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Estos son los nuevos centros de votación:












MUNICIPIO
ANTIGUA UBICACIÓN
NUEVA UBICACIÓN




GUATEMALA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NÚMERO 439 ALAMEDA III
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NÚMERO 154, ALAMEDA




GUATEMALA
LICEO LOMAS DEL NORTE
ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS LICENCIADA MIRIAM AZUCENA RECINOS CONTRERAS DE LEÓN




SAN JOSÉ DEL GOLFO
ESCUELA URBANA MIXTA MATILDE VASHMI ZAVALA MIRANDA
SALÓN COMUNAL PONTEZUELAS




SAN JOSÉ DEL GOLFO
SALÓN COMUNAL PONTEZUELAS
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PONTEZUELAS




CHINAUTLA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA EDGAR ARNOLDO MEDRANO MÉNDEZ
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS VILLAS J.M.




MIXCO

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 1530 SACOJ GRANDE




SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS
POLIDEPORTIVO LAS MAJADAS
CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL -CAIMI-




SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS DELICIAS

ESCUELA FUNDACIÓN POR LA VIDA

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA SULTANITA

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NÚMERO 2 RODRIGO GARCÍA ALDEA MIRIAM II O MIRIAM		
COLEGIO MIXTO EVANGELICO BETHESDA




SIQUINALÁ
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LEONOR RAMOS PINZÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LOS CEDROS




SAN JOSÉ
ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS SAN JOSÉ
COLEGIO PARTICULAR MIXTO SAN JOSÉ




SAN JOSÉ
ESCUELA EL JARDÍN
COLEGIO PREUNIVERSITARIO SAN PABLO




SAN JOSÉ
COLEGIO SANTA VICTORIA
LICEO SAN JOSÉ




IZTAPA
INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PARCELAMIENTO EL GUISCOYOL
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA GUISCOYOL 2




BARBERENA
COLEGIO TECNOLOGICO MIXTO BILINGÜE BELEN

INSTITUTO DE MECADOTECNIA Y PUBLICIDAD SUR ORIENTE, *IMPSO*		
ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS EL FRUTO




SAN ANDRÉS SEMETABAJ
SALÓN MUNICIPAL SAN ANDRÉS SEMETABAJ
SALÓN DE USOS MULTIPLES COPERATIVA AGRÍCOLA RL SAN ANDRÉS SEMETABAJ




MAZATENANGO
SALÓN COMUNAL ALDEA TAHUEXCO
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TAHUEXCO




SANTA BÁRBARA
ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS SANTA BÁRBARA
ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS SANTA BÁRBARA CAT STEVENS




SAN JUAN BAUTISTA
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN JUAN BAUTISTA
INSTITUTTO DE EDUCACIÓN BÁSICA INEB




CONCEPCIÓN TUTUAPA
SALÓN MUNICIPAL BERLIN





TACANÁ
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHEQUIM GRANDE
ESCUELA REGIONAL TACANA




MALACATÁN
ESCUELA NACIONAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO SAN ANTONIO
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA LAS BRISAS JOSÉ EMANUEL FARFÁN GAMBOA




NENTÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA FINCA LA TRINIDAD

SALÓN DE USOS MÚLTIPLES FINCA LA TRINIDAD		
CANCHAS SINTETICAS MYKAS




SAN MIGUEL ACATÁN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIO MÉNDEZ MONTENEGRO
SALÓN MUNICIPAL MERCADO MUNICIPAL




SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
GIMNASIO CDAG
CASA DEL MAESTRO QUICHELENSE




CHAJUL
BOMBEROS VOLUNTARIOS
ALCALDIA INDÍGENA




CHAJUL
HOLGAR COMUNITARIO MERCADO MUNICIPAL
HOGAR COMUNITARIO MERCADO MUNICIPAL




CHAJUL
SALÓN COMUNAL ALDEA ILOM
BODEGA ASOCIACIÓN CHAJULENSE




CAHABÓN
KIOSKO MUNICIPAL
SALÓN MUNICIPAL




CAHABÓN
INSTITUTO TELESECUNDARIA SACTA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SACTA




LOS AMATES
SALÓN COMUNAL
SALÓN COMUNAL DE ALDEA QUIRIGUÁ




CABAÑAS

ESCUELA OFICIAL URBANA DE PÁRVULOS




SAN PEDRO PINULA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ZUNZO
INSTITUTO POR COOPERATIVA ARNALDO GÓMEZ SANDOVAL (IDEBAGS)




SAN PEDRO PINULA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL INGENIO
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA (INEB)




SAN PEDRO PINULA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CEIBA
INSTITUTO POR COOPERATIVA DE MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL (IMEPI)




SAN PEDRO PINULA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAGUNA SECA LA CUMBRE
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO LOS PITOS, BARRIO SAN JOSÉ




EL PROGRESO
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS FLORES
ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS FLORES




EL PROGRESO
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL OVEJERO
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA (INEB) ALDEA EL OVEJERO



































































































































SAN MIGUEL ACATÁN
SALÓN MUNICIPAL MERCADO MUNICIPA




SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
CASA DEL MAESTRO QUICHELENSE




CHAJUL
ALCALDIA INDÍGENA














































































                

                
                                
                                


	
	

		

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