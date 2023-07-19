Mie 19 Jul de julio 2023 09:31h

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TSE publica acuerdos en los que adjudica cargos de diputados del Listado Nacional, Distrito Central, de Guatemala, departamentales y al Parlacen

            

            

                
Magistrados del TSE publican 26 acuerdos en el Diario de Centro América en el que oficializan los resultados de las elecciones y adjudicación de cargos para diputados al Congreso de la República y al Parlacen.

            

            

	

		

			por Julio Román		


		Publicado el 	



	

		


	

		
	





	



        

                

            

                

                    

                        

					
				
                    

                

                

                

            

            


                                                    

                                                    
                                            

                                

                
                





    
    
        
            
                Edificio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Roberto López)
                
                                        

                    Edificio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Roberto López)                

                        
        
    

                

                
                                
                

                    

                        

					
				
                    

                


                
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este 19 de julio 26 acuerdos en los que oficializó resultados y adjudica cargos para diputados al Listado Nacional, Distrito Central, Distrito Guatemala, Distritos Departamentales y al Parlamento Centroamericano (Parlacen).



					
				


Los acuerdos son el 1361-2023, 1362-2023, 1363-2023, 1364-2023, 1365-2023, 1366-2023, 1367-2023, 1368-2023, 1369-2023, 1370-2023, 1371-2023, 1372-2023, 1373-2023, 1374-2023, 1375-2023, 1376-2023, 1377-2023, 1378-2023, 1379-2023, 1380-2023, 1381-2023, 1382-2023, 1383-2023, 1384-2023, 1385-2023, y 1387-2023.




En los acuerdos se menciona que el  TSE, mediante decreto número 1-2023 de fecha 20 de enero del presente año, convocó a los ciudadanos de todos los distritos electorales de la República a Elecciones Generales, que comprenden las de presidente y vicepresidente de la República, diputados al Congreso de la República por los sistemas de distritos electorales y lista nacional, corporaciones municipales del país integradas por alcaldes y a elección de Diputados al Parlamento Centroamericano, titulares y suplentes, las que se realizaron el día 25 de junio del año en curso.


Agregan que las Juntas Electorales del Distrito Central y Departamentales, “de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con la participación de los respectivos Fiscales de las organizaciones políticas celebraron las audiencias de revisión de escrutinios, constando dicho acto, en las Actas de Revisión Final de Escrutinios (Documento No. 8), contentivas además, de los resultados oficiales de la elección de Diputados al Congreso de la República por Lista Nacional en su respectiva jurisdicción, así como de las restantes elecciones celebradas el día 25 de junio del año en curso”.


Listado Nacional


Acuerdo 1361-2023


VAMOS


    

  • VICTOR ALFREDO VALENZUELA ARGUETA
    • 

  • MYNOR ALFONSO DE LA ROSA PALACIOS
    • 

  • HECTOR ADOLFO ALDANA REYES
    • 

  • RONALD YOMELFY PORTILLO CORDÓN
    • 

  • CARLOS ROBERTO CALDERÓN GÁLVEZ
    • 

  • MARCO ALEJANDRO PÉREZ TORIBIO
    • 



 


UNE


    

  • ERVIN ADIM MALDONADO MOLINA
    • 

  • LOURDES TERESITA DE LEON TORRES
    • 

  • SERGIO GUILLERMO ENRIQUEZ GARZARO
    • 

  • LUIS JAVIER LOPEZ BOLAÑOS
    • 

  • DAMARIS CAROLINA CERNA ACEVEDO
    • 



 


MOVIMIENTO SEMILLA


    

  • JONATHAN KIRIL THOMAS MENKOS ZEISSIG
    • 

  • ANA PATRICIA ORANTES THOMAS
    • 

  • MANFREDO DUVALIER CASTAÑON GONZALEZ
    • 

  • ALMA LUZ GUERRERO DE LA CRUZ
    • 

  • BYRON ALESKY OBREGON CASTAÑEDA
    • 



 


CABAL


    

  • JULIO HECTOR ESTRADA DOMINGUEZ
    • 

  • NERY MAMFREDO RODAS MENDEZ
    • 

  • LUIS FERNANDO AGUIRRE ESTRADA
    • 



 



					
				


VISIÓN CON VALORES -VIVA-


    

  • EVELYN ODDETH MORATAYA MARROQUIN
    • 

  • CESAR AUGUSTO AMEZQUITA DEL VALLE
    • 

  • GUSTAVO ADOLFO CRUZ MONTOYA
    • 

  • 



 


COALICIÓN VALOR-UNIONISTA


    

  • ALVARO ENRIQUE ARZU ESCOBAR
    • 

  • ANA LUCRECIA MARROQUIN GODOY PALOMO
    • 



 


VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD -VOS-


    

  • ORLANDO JOAQUIN BLANCO LAPOLA
    • 



 


TODOS


    

  • FELIPE ALEJOS LORENZANA
    • 



 


URNG-MAIZ-WINAQ


    

  • SONIA MARINA GUTIERREZ RAGUAY
    • 



 


NOSOTROS


    

  • NADIA LORENA DE LEON TORRES
    • 



 


VICTORIA


    

  • JUAN CARLOS RIVERA ESTEVEZ
    • 



 


BIENESTAR NACIONAL -BIEN-


    

  • FIDEL REYES LEE
    • 



 


PARTIDO AZUL 


    

  • JORGE MARIO VILLAGRAN ALVAREZ
    • 



 


COMUNIDAD ELEFANTE  


    

  • RODRIGO ANTONIO PELLECER RODRIGUEZ
    • 



 


DISTRITO CENTRAL


Acuerdo 1362-2023


 


MOVIMIENTO SEMILLA


    

  • SAMUEL ANDRES PEREZ ALVAREZ
    • 

  • ANDREA BEATRIZ VILLAGRAN ANTON
    • 

  • ROMAN WILFREDO CASTELLANOS CAAL
    • 

  • LAURA FABIOLA MARROQUIN CORDON
    • 

  • RAUL AMILCAR BARRERA ROBLES
    • 

  • BRENDA MARLENY MEJIA LOPEZ
    • 

  • ELENA SOFIA MOTTA KOLLEFF
    • 



 


COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN-CREO-


    

  • CRISTIAN RODOLFO ALVAREZ Y ALVAREZ
    • 

  • JOSE PABLO MENDOZA FRANCO
    • 



 


VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD-VOS-


    

  • JOSE ALBERTO CHIC CARDONA
    • 



 


COALICIÓN VALOR-UNIONISTA


    

  • SANDRA ERICA JOVEL POLANCO
    • 



 


DISTRITO GUATEMALA


Acuerdo 1363-2023


 


MOVIMIENTO SEMILLA


    

  • JOSE CARLOS SANABRIA ARIAS
    • 

  • RONALTH IVAN OCHAETA AGUILAR
    • 

  • MIRNA VICTORIA GODOY PALALA
    • 

  • IVANNA MARIA LUJAN PADILLA
    • 

  • DAVID MAURICIO ILLESCAS SANDOVAL
    • 

  • ANDREA MARIA REYES ZECENA
    • 

  • LUIS ANTONIO CACERES GAMARRO
    • 



 


UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA UNE


    

  • JULIO DANIEL MARROQUIN ORDOÑEZ
    • 

  • LEON FELIPE BARRERA VILLANUEVA
    • 



 


 


VOLUNTAD, OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD-VOS-


    

  • JAIRO JOAQUIN FLORES DIVAS
    • 

  • KARINA ALEXANDRA PAZ ROSALES
    • 



 


COALICIÓN VALOR-UNIONISTA


    

  • ELMER JOSUE PALENCIA REYES
    • 

  • JORGE ESTUARDO AYALA MARROQUIN
    • 



 


VAMOS POR UNA GUATEMALA DIFERENTE-VAMOS-


    

  • SHIRLEY JOANNA RIVERA ZALDAÑA
    • 

  • CANDIDO FERNANDO LEAL GOMEZ
    • 



 


VISION CON VALORES-VIVA-


    

  • JORGE ROMEO CASTRO DELGADO
    • 



 


CABAL


    

  • MANUEL DE JESUS ARCHILA CORDON
    • 



 


COMUNIDAD ELEFANTE


    

  • HELLEN MAGALY ALEXANDRA AJCIP CANEL
    • 



 


BIENESTAR NACIONAL BIEN-


    

  • CESAR ROBERTO DAVILA CORDOVA
    • 



 


SACATEPÉQUEZ


Acuerdo 1364-2023



					
				


MOVIMIENTO SEMILLA


    

  • JOSE DIEGO TOLEDO CRUZ
    • 

  • MERCEDES DEL ROSARIO MONZON ESCOBEDO
    • 



 


CABAL


    

  • SERGIO LEONEL CELIS NAVAS
    • 



 


CHIMALTENANGO


Acuerdo 1365-2023


 


VAMOS


    

  • MAYNOR GABRIEL MEJIA POPOL
    • 



 


CABAL


    

  • PABLO LEONEL CIFUENTES OVALLE
    • 



 


UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-


    

  • MYNOR FRANCISCO RIVERA SALAZAR
    • 



 


MOVIMIENTO SEMILLA


    

  • RAUL ARNULFO CUA TUMIN
    • 



 


VISION CON VALORES-VIVA-


    

  • VICTOR VICENTE BONILLA GONZALEZ
    • 



 


EL PROGRESO


Acuerdo 1366-2023


 


VAMOS


    

  • CESAR AUGUSTO RODAS CARDONA
    • 



 


VALOR


    

  • ERNESTO BRAN COLINDRES
    • 



 


ESCUINTLA


Acuerdo 1367-2023


UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE


    

  • FRANCISCO VITELIO LAM RUANO
    • 

  • MARCO AURELIO MEJIA ALFARO
    • 



 


VALOR


    

  • MERCEDES CRISTABEL GUARDADO LINARES NAJERA
    • 



 


VAMOS


    

  • SERGIO DAVID ARANA ROCA
    • 



 


CABAL


    

  • ROLANDO GUZMAN FIGUEROA
    • 



 


VISIÓN CON VALORES-VIVA-


    

  • OBBED EDIBERTO CASTAÑASA MENDIZABAL
    • 



 


SANTA ROSA


Acuerdo 1368-2023


 


VAMOS


    

  • CARLOS NAPOLEON ROJAS ALARCON
    • 

  • RICARDO LEONEL MARTINEZ ALARCON
    • 



 


UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-


    

  • JOSE INES CASTILLO MARTINEZ
    • 



 


SOLOLÁ


Acuerdo 1369-2023


 


VAMOS


    

  • ALLAN ESTUARDO RODRIGUEZ REYES LUIS ALBERTO RODRIGUEZ REYES
    • 



 


CABAL


    

  • BEQUER NEFTALI CHOCOOJ DE LA CRUZ
    • 



 


TOTONICAPÁN


Acuerdo 1370-2023


 


UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-


    

  • JULIO PEDRO GOMEZ GOMEZ
    • 



 


CABAL


    

  • ALBERTO EDUARDO DE LEON BENITEZ
    • 



 


VAMOS


    

  • JORGE MARIO CABRERA ORDOÑEZ
    • 



 


VALOR


    

  • SHEROL IVANISSE AREVALO AVILA
    • 



 


QUETZALTENANGO


Acuerdo 1371-2023


 


VAMOS


    

  • DUAY ANTONI MARTINEZ SALAZAR
    • 

  • ERICK JOSE MARIO TZUN DE LEON
    • 



MOVIMIENTO SEMILLA


    

  • JOSE ORLANDO PEREZ MARROQUIN
    • 



COALICIÓN VALOR-UNIONISTA


    

  • GERARDIN ARIEL DIAZ MAZARIEGOS
    • 



TODOS


    

  • BYRON BLADIMIRO RODRIGUEZ PALACIOS
    • 



UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-


    

  • ROLANDO MIGUEL OVALLE BARRIOS
    • 



VISIÓN CON VALORES-VIVA-


    

  • NERY RENE MAZARIEGOS LOPEZ
    • 



 


SUCHITEPÉQUEZ


Acuerdo 1372-2023


 


VAMOS


    

  • JOSE ARNULFO GARCIA BARRIOS
    • 

  • OSWALDO ROSALES POLANCO
    • 



UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-


    

  • VASNY ADIEL MALDONADO ALONZO
    • 



VISIÓN CON VALORES-VIVA-


    

  • GERSON GEOVANNY BARRAGAN MORALES
    • 



TODOS


    

  • DANILO MADRAZO MAZARIEGOS
    • 





RETALHULEU


Acuerdo 1373-2023


VALOR


    

  • JOSE LUIS GALINDO DE LEON
    • 



CABAL


    

  • GUILLERMO ANTONIO RALDA CONDE
    • 



VAMOS


    

  • JOSE CARLO SOLANO
    • 



 


SAN MARCOS


Acuerdo 1374-2023


VAMOS


    

  • GUILLERMO ALBERTO CIFUENTES BARRAGAN
    • 

  • GLADIS CAROLINA CIFUENTES BARRAGAN
    • 



COMPROMISO RENOVACIÓN Y ORDEN-CREO-


    

  • LUIS ALBERTO CONTRERAS COLINDRES
    • 



UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-


    

  • MARIO ERNESTO GALVEZ MUÑOZ
    • 



NOSOTROS


    

  • VIVIAN BEATRIZ PRECIADO NAVARIJO
    • 



CABAL


    

  • MARIO VELASQUEZ PEREZ
    • 



BIENESTAR NACIONAL -BIEN-


    

  • SABINO SEBASTIAN VELASQUEZ BAMACA
    • 



TODOS


    

  • GUSTAVO ADOLFO CIFUENTES NAVARRO
    • 



VISION CON VALORES-VIVA-


    

  • JEOVANNI OMAR DOMINGUEZ OROZCO
    • 



 


HUEHUETENANGO


Acuerdo 1375-2023



					
				


 


VAMOS


    

  • ERICK GEOVANY MARTINEZ HERNANDEZ
    • 

  • JOEL RUBEN MARTINEZ HERRERA
    • 

  • SOFIA JEANETTH HERNANDEZ HERRERA
    • 

  • CHRISTIAN JOEL MARTINEZ JUAREZ
    • 



UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-


    

  • KARLA BETZAIDA CARDONA ARREAGA
    • 

  • MARTIN NICOLAS SEGUNDO
    • 

  • MANRIQUE OBEL GALVEZ DE LEON
    • 



CABAL


    

  • JULIO CESAR LOPEZ ESCOBAR
    • 



TODOS


    

  • CORNELIO GONZALO GARCIA GARCIA
    • 



BIENESTAR NACIONAL-BIEN-


    

  • LUCRECIA CAROLA SAMAYOA REYES
    • 



 


QUICHÉ


Acuerdo 1376-2023


VAMOS


    

  • JOSUE EDMUNDO LEMUS CIFUENTES
    • 

  • GREICY DOMENICA DE LEON DE LEON
    • 

  • MANUEL GEOVANY ALVARADO VASQUEZ
    • 



UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-


    

  • RAUL ANTONIO SOLORZANO QUEVEDO
    • 

  • JOSE ADOLFO QUEZADA VALDEZ
    • 



CABAL


    

  • CARLOS ENRIQUE LOPEZ MALDONADO
    • 

  • MARCOS EDUARDO TEBELAN PANTZAY
    • 



COALICIÓN VALOR-UNIONISTA


    

  • CARLOS ENRIQUE LOPEZ GIRON
    • 



 


BAJA VERAPAZ


Acuerdo 1377-2023


UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-


    

  • MARLENI LINETH MATIAS SANTIAGO
    • 



CABAL


    

  • BYRON LEONIDAS TEJEDA MARROQUIN
    • 



 


ALTA VERPAZ


Acuerdo 1378-2023


UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-


    

  • OSCAR ROLANDO CORLETO RIVERA
    • 

  • DARWIN ALBERTO LUCAS PAZ
    • 

  • VICTOR HUGO CIFUENTES DELGADO
    • 



VAMOS


    

  • LEOPOLDO SALAZAR SAMAYOA
    • 

  • HERMAN OTONIEL ECHEVERRIA CASADO
    • 



VICTORIA


    

  • RANDY ARAELY COC FIGUEROA
    • 

  • SANDRA YANET MILIAN GOMEZ
    • 



NOSOTROS


    

  • RUDY BERNER PEREIRA DELGADO
    • 



VISIÓN CON VALORES-VIVA-


    

  • FIDENCIO LIMA POP
    • 



 


PETÉN


Acuerdo 1379-2023


UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-


    

  • CESAR AUGUSTO FION MORALES
    • 

  •  BENJAMIN IPIÑA LEIVA
    • 



VAMOS


    

  • EDGAR RAUL REYES LEE
    • 



VISIÓN CON VALORES-VIVA-


    

  • EDIN ALEXANDER DE JESUS MEJIA
    • 



 


IZABAL


Acuerdo 1380-2023


VAMOS


    

  • THELMA ELIZABETH RAMIREZ RETANA
    • 

  • JUAN RAMON RIVAS GARCIA
    • 



UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-


    

  • DARWIN EDGARDO RAMIREZ CAMEROS
    • 



 


ZACAPA


Acuerdo 1381-2023


CABAL


    

  • JULIO CESAR PORTILLO PAZ
    • 



VAMOS


    

  • SANDRA CAROLINA ORELLANA CRUZ
    • 



 


CHIQUIMULA


Acuerdo 1382-2023


CAMBIO


    

  • ESDUIN JERSON JAVIER JAVIER
    • 



VAMOS


    

  • BORIS ROBERTO ESPAÑA CACERES
    • 



UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA -UNE-


    

  • JUAN IGNACIO QUIJADA HEREDIA
    • 



 


JALAPA


Acuerdo 1383-2023



					
				


CABAL


    

  • JAIRO DANILO ORELLANA SANDOVAL
    • 



VALOR


    

  • FAVER EMILIO SALAZAR CORDERO
    • 



VAMOS


    

  • JAIME OCTAVIO AUGUSTO LUCERO VÁSQUEZ
    • 



 


JUTIAPA


Acuerdo 1384-2023


VAMOS


    

  • MAYNOR ESTUARDO CASTILLO Y CASTILLO
    • 



CABAL


    

  • KEVYN LUIS CARLO ESCOBAR CASTILLO
    • 



TODOS


    

  • MARVIN ADRIAN ZEPEDA ZEPEDA
    • 



PARTIDO AZUL


    

  • NERY ABILIO RAMOS Y RAMOS
    • 



 


PARLACEN


Acuerdo 1385-2023


 


VAMOS


Diputados titulares


    

  • RAUL ROMERO SEGURA
    • 

  • KARLA ANDREA MARTINEZ HERNANDEZ
    • 

  • MARIA EUGENIA CASTELLANOS PINELO
    • 

  • JOSE SALOMON HERRERA FUNES
    • 

  • STUART ROMEO VILLATORO PERDOMO
    • 



Diputados suplentes


    

  • SONIA ARGENTINA SEGURA VARSOLY
    • 

  • ANDREINA EUGENIA RIOS LEON
    • 

  • MAYRA LETICIA JUAREZ VALLEJO
    • 

  • RODOLFO MANASES RIVERA DONIS
    • 

  • ANDREA MARIA ZAPETA GARCIA
    • 



 


UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA-UNE-


Diputados titulares


    

  • JORGE ESTUARDO VARGAS MORALES
    • 

  • EDGAR ANTONIO DE LEON TORRES
    • 

  • KARLA LISBETH GUTIERREZ HERRERA
    • 

  • ALEJANDRO JOSE GARCIA OSORIO
    • 



Diputados suplentes


    

  • ELISEO VARGAS BETANCOURTH
    • 

  • LUIS ANTONIO RUBIO MOLINA
    • 

  • ROBERTO ISAAC ARRIAGA GUTIERREZ
    • 

  • SANDRA RAQUEL DE LEON TORRES
    • 



 


MOVIMIENTO SEMILLA


Diputados titulares


    

  • JUAN GERARDO GUERRERO GARNICA
    • 

  • MANUELA ALVARADO LOPEZ
    • 

  • PEDRO PASCUAL GODOY MENDEZ
    • 



Diputados suplentes


    

  • RUDDY MIGUEL GIRON LOPEZ
    • 

  • GRISELDA SUYAPA SAC ANDINO
    • 

  • HARDI EMIDIO DEL CID FISCAL
    • 



 


VISIÓN CON VALORES-VIVA-


Diputados titulares


    

  • ROBERTO RODRIGO ARMANDO CASTILLO BARRIENTOS
    • 

  • LILIAN JUDITH ORDOÑEZ MORALES DE LARA
    • 



Diputados suplentes


    

  • JOSUE DANIEL ARMANDO CASTILLO BARRIENTOS
    • 

  • DIEGO ISMAEL BALTAZAR BARTOLO
    • 



 


COALICIÓN VALOR-UNIONISTA


Diputados titulares


    

  • ANA INGRID BERNAT COFINO
    • 

  • MONICA SCARLETT MAC DONALD GALLARDO DE ROSALES
    • 



Diputados suplentes


    

  • ANGEL MANUEL ENRIQUE SANTIZO PEREZ
    • 

  • GABRIEL EDUARDO ROSALES MARROQUIN
    • 



TODOS


Diputados titulares


    

  • NERY OSWALDO MEDINA RICCO
    • 



Diputados suplentes


    

  • OMAR ENRIQUE CRUZ CRUZ
    • 



 


VOLUNTAD. OPORTUNIDAD Y SOLIDARIDAD -VOS-


Diputados titulares


    

  • CARLOS ALBERTO BARREDA TARACENA
    • 



Diputados suplentes


    

  • MARINA ELVIRA MENDOZA CASTELLANOS
    • 



 


NOSOTROS


Diputados titulares


    

  • MARTA LIDIA ZULETA SANTOS DE GONZALEZ
    • 



Diputados suplentes


    

  • DIEGO ALEXANDER GONZALEZ ZULETA
    • 



VICTORIA


Diputados titulares


    

  • ANA PIEDAD GOMEZ MORALES
    • 



Diputados suplentes


    

  • JOSE LARES MEJIA
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