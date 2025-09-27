“Era trabajador”: los detalles del guatemalteco que fue asesinado cuando llegaba a su casa en Houston, EE. UU.

La noche del 21 de septiembre terminó en tragedia para la familia Caxaj Tax. Félix, un joven originario de Guatemala que trabajaba en un restaurante, le dispararon en el cruce de Unity Drive y Skyline Drive, en Houston, Texas, Estados Unidos.



De acuerdo con el Departamento de Policía de Houston, el crimen ocurrió alrededor de las 23.05 horas en el cruce de Unity Drive y Skyline Drive. Caxaj, quien laboraba en un restaurante, regresaba en transporte público cuando fue interceptado por desconocidos.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el joven se resistió a un asalto y fue abatido por los agresores. Paramédicos confirmaron que murió en el lugar.

El sueño de Félix

Félix había migrado a Estados Unidos con la esperanza de darle una mejor vida a su familia. Según relató su madre, Emilia Teresa, era un joven trabajador que diariamente le avisaba cuando iba de regreso a casa en tren.

Ese mensaje nunca llegó la noche del 21 de septiembre. En su lugar, Teresa recibió horas después la llamada que le confirmó la muerte de su único hijo con vida.

“Él era trabajador, no molestaba a nadie. Solo quería sacar adelante a su esposa y a sus cuatro hijos pequeños en Guatemala”, expresó a Univision.

Una madre devastada

La tragedia golpeó nuevamente a la familia Caxaj Tax. Antes de la pérdida de Félix, Teresa ya había enfrentado la muerte de su hija mayor por una enfermedad, y la de su esposo en un accidente.

“Me quedé sin nadie”, repitió entre lágrimas.

Justicia pendiente

La Policía de Houston informó que tres personas detenidas como sospechosas del crimen, mientras la madre de Félix insiste en que seguirá exigiendo justicia para que la muerte de su hijo no quede impune.

Según Univisión, los detenidos fueron identificados como Henry Steven Aguilar, Jhalmar Ariel Aguilar-Soriano, ambos de 18 años. El tercero fue un menor de 16 años.