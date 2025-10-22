Fernanda Bonilla pide salir de Matamoros por temor a pandilleros, pero juzgado rechaza su solicitud

El Juzgado de Mayor Riesgo C rechazó la solicitud presentada por María Fernanda Bonilla Archila, principal sospechosa del asesinato de Melisa Alejandra Palacios Chacón, para ser trasladada del Centro de Detención para Hombres y Mujeres de la Zona 1, conocido como Matamoros, hacia la prisión del cuartel Mariscal Zavala, en la zona 17, con el argumento de que su vida corría peligro por la presencia de pandilleros.

Según la resolución judicial, una jueza declaró no ha lugar la petición de traslado presentada por Bonilla, quien asegura que su vida y la de sus parientes corren peligro al estar en Matamoros, donde, según argumenta en la solicitud, comparte espacios comunes con personas ligadas con las pandillas.

El fallo se basó en un informe de la Dirección General del Sistema Penitenciario y el Ministerio de Gobernación, los cuales concluyeron que el centro donde permanece Bonilla es “uno de los más idóneos y que reúne las garantías de seguridad para el resguardo de la sindicada”.

En la petición al tribunal, Bonilla argumentó que su vida estaba en riesgo por la presencia de pandilleros en el penal y que había sido amenazada de muerte en varias ocasiones, tanto ella como su familia.

También advirtió que el centro de detención se encuentra en una zona vulnerable “sin protección alguna” y con condiciones de hacinamiento.

La sindicada —procesada por el asesinato de la universitaria Melisa Palacios, ocurrido en julio de 2021 en Zacapa— pidió que se le trasladara a un área de aislamiento bajo “máxima seguridad”, solicitud que fue desestimada por el tribunal.

Contexto del caso

La joven universitaria Melisa Palacios desapareció el 4 de julio de 2021 y su cuerpo fue localizado un día después en Río Hondo, Zacapa.

El proceso penal señala a Bonilla como presunta autora intelectual y a José Luis Marroquín Ovalle como presunto cómplice.

El caso se ventila en el Juzgado de Mayor Riesgo C, a cargo de la jueza Silvia de León. Se programó audiencia de ofrecimiento de pruebas para el 29 de noviembre próximo.

