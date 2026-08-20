Finanzas justifica cambios en Guatecompras por quejas y porque las consultas se usaban para otros fines

Guatemala

Finanzas justifica cambios en Guatecompras por quejas y porque las consultas se usaban para otros fines

Finanzas asegura que la medida busca hacer más eficiente el portal y evitar que la información de contribuyentes que no tienen relación con las compras públicas sea utilizada para otros fines.

Evelyn Boche Ventura, editora de Prensa Libre

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Minfin fachada del edificio central Dicabi

El viceministerio de Transparencia del Ministerio de Finanzas administra el portal Guatecompras. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Guatecompras dejó de mostrar la base de datos de contribuyentes y restringió la consulta a los proveedores del Estado para hacer más eficiente el uso del portal y ante las quejas de algunas personas por la publicidad de sus datos, pese a que no tenían relación con las compras públicas, explicó Carlos Melgar, viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, durante una citación con el diputado José Chic.

“Se hizo un análisis del uso de esta funcionalidad y se determinó que era utilizada no solamente para buscar concretamente información de contrataciones públicas, sino para muchos otros usos”, detalló el funcionario. El sistema registraba hasta 600 mil búsquedas al mes.

Por esa razón, a partir del 20 de julio, el portal dejó de mostrar la base de contribuyentes inscritos en el Registro Tributario Unificado. Guatecompras recopilaba esos datos a partir de un convenio que el Ministerio de Finanzas firmó con la SAT hace unos 12 años.

El funcionario afirmó que no se restringió información sobre compras públicas, ya que en el registro de proveedores permanecen todas las empresas, sociedades anónimas o personas individuales que hayan tenido alguna adjudicación pública.

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El diputado Chic cuestionó que, pese a que se mantienen los datos de los proveedores, no es posible rastrear a otros contribuyentes que puedan estar relacionados con los proveedores o los oferentes.

Ahora, el sistema identifica y rastrea a las personas que efectivamente han sido proveedores o contratistas del Estado.

Antes del cambio, Guatecompras devolvía la identificación de una persona a partir del número de identificación tributaria (NIT) o del código único de identificación (CUI), o alguno de estos números a partir del nombre completo de la persona.

Lo anterior generaba algunas molestias. “Recibimos algunas comunicaciones, no son tantas, pero sí recibimos en los correos de gente que decía ‘yo nunca le he vendido al Estado, no soy proveedor, ¿por qué aparece mi nombre ahí? Por favor, quíteme’”.

El sistema era consultado por periodistas y entidades de fiscalización, pero también por otras instituciones, como los bancos, explicaron los funcionarios de Finanzas, para la gestión de créditos.

ESCRITO POR:

Evelyn Boche Ventura, editora de Prensa Libre

Evelyn Boche Ventura

Periodista de Prensa Libre con más de 20 años de experiencia en investigación para medios impresos y digitales, especializada en la cobertura de temas de seguridad y justicia. Editora de Política.

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