Futbolista es capturado en plena cancha durante partido local en Conguaco por violación agravada

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a un hombre mientras disputaba un partido del campeonato local en el municipio de Conguaco, Jutiapa.

El operativo fue ejecutado por personal de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente.

Según el reporte oficial, el detenido es requerido por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en concurso real.

Fue consignado ante el órgano jurisdiccional competente para continuar con el proceso judicial en su contra.

Según medios locales, la intervención policial ocurrió en plena cancha, ante la sorpresa de jugadores y asistentes al encuentro deportivo. El hombre, identificado únicamente por el alias “Chamarra”, fue retirado del terreno de juego y trasladado bajo custodia.

Las autoridades no brindaron más detalles sobre el caso ni sobre el lugar exacto de la audiencia judicial.

El operativo formó parte de acciones coordinadas para la localización de personas con orden de captura pendiente.

