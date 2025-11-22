Gas pimienta y balas de goma: el nuevo equipo de disuasión individual que usará la PNC

En agosto pasado se viralizó un video que muestra a un hombre golpeando a una mujer a quien intentaba hacer descender de un vehículo. En la grabación se observa la llegada de dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). El agresor grita y empuja a los policías mientras continúa atacando a la víctima. Escenas como esta se han repetido con frecuencia, y los agentes argumentan que evitan intervenir porque carecen de equipo “no letal” para “neutralizar” a personas violentas en situaciones donde no es posible usar armas de fuego.

La PNC adquirió, por primera vez, lanzadores de gas pimienta y lacrimógeno de uso individual, diferentes a los que emplean las unidades antidisturbios, diseñados para multitudes.

Hasta ahora, los agentes solo contaban con armas de fuego y un batón. Por ello se adquirió equipo especializado: pistolas y carabinas que lanzan cápsulas químicas y de goma, destinados a policías que no forman parte de los antimotines.

La compra —solicitada por los mismos agentes— prioriza equipo “menos letal” para neutralizar a personas de forma individual, a diferencia de las unidades antidisturbios.

El equipo

La PNC gastó un total de Q807 mil 235 en nueve productos, entre ellos pistolas, carabinas, pequeños tanques de gas —para activar las armas—, cápsulas de gas pimienta, lacrimógeno y de goma.

Entre las compras figuran ocho lanzadores tipo pistola del modelo Byrna LE, que no utilizan balas letales. Funcionan con cartuchos de gas comprimido (CO₂), tienen un cargador de cinco proyectiles y un alcance de 24 metros. Cada uno costó Q11,200.

También se adquirieron ocho rifles Byrna Mission 4, que operan con cartuchos de gas comprimido y pueden disparar proyectiles de goma, pintura o gas pimienta. Tienen cargadores para 19 cápsulas y un alcance de 46 metros. Cada rifle costó Q22,450.

Además, se compraron cinco lanzadores tipo carabina media del modelo Byrna TCR, con un alcance de 22 metros y cargadores de 12 cápsulas de goma o gas pimienta. Cada uno costó Q17,950, para un total de Q89,750.

Se adquirieron también cinco mil cartuchos de CO₂ para accionar las armas. Pesan 12 gramos, están fabricados en acero de carbono y miden 18 mm de diámetro por 66 mm de altura. No son recargables y tienen una vida útil de cinco años. El lote costó Q179 mil.

Asimismo, se compraron 2 mil 250 cápsulas de gas lacrimógeno con componente de gas pimienta. Al impactar, se rompen y liberan una nube que provoca lagrimeo intenso, tos y desorientación, lo que permite neutralizar a un agresor sin causarle heridas letales. Estas cápsulas costaron Q179 mil 910.

También se adquirieron 6 mil 175 balines sólidos de goma, sin contenido químico. Según las especificaciones, no se rompen al impactar y causan dolor localizado que puede retrasar la reacción de un agresor. Su diámetro es de 17.3 mm, pesan 3 gramos y alcanzan una velocidad de hasta 91 metros por segundo.

Se consultó a la PNC sobre el uso del equipamiento no letal pero no se obtuvo respuesta.