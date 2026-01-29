Georgiano es enviado a prisión preventiva por intentar salir del país con pasaporte falso

Sergo Nersesian, ciudadano de origen georgiano, enfrentará un proceso penal en Guatemala por uso de documentos falsificados, según resolvió este jueves 29 de enero una jueza de un Juzgado de Turno, informaron fuentes judiciales.

Nersesian fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora el pasado miércoles 28 de enero, cuando pretendía salir del país con un pasaporte que contenía datos de otra persona.

El ciudadano georgiano fue enviado a prisión preventiva al centro carcelario Pavoncito, mientras continúa la investigación a cargo del Ministerio Público.

La audiencia de etapa intermedia fue programada para el 15 de abril, en el Juzgado Tercero Penal.

Los hechos

De acuerdo con el abogado defensor, Sergo llegó a México hace 10 días y, posteriormente, visitó Guatemala con un grupo de personas. Según su versión, estando en el país, fue despojado de su documento personal por quienes lo acompañaban.

Indicó que estas personas lo coaccionaron mediante llamadas para exigirle dinero a él y a su familia a cambio de devolverle el documento.

Relató que fue llevado a un lugar donde le ofrecieron ayuda para obtener un nuevo documento que le permitiera regresar a su país. Sin embargo, fue detenido en el aeropuerto al detectarse el documento falsificado. Tras haber sido ligado a proceso penal, se busca desarrollar una audiencia de aceptación de cargos. No obstante, dicha solicitud aún debe ser analizada por la juzgadora.

