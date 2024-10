“En el turismo nos ha faltado agresividad y confianza”

Desde el sector turístico se gesta una propuesta para crear un ministerio de Turismo que implicaría hacer reformas a la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo. Aunque pareciera ser un tema de gestión pública, Claudia Arenas, quien fue directora del Inguat (1989-1993), explica por qué el sector privado se debe involucrar en la forma en la que se proyecta el país hacia afuera para ser un destino de clase mundial. Este es el extracto de la entrevista que concedió a Guatevisión.

¿Por qué en Guatemala el turismo no es una prioridad?

Esa es una pregunta que nos hemos hecho históricamente quienes creemos firmemente en la importancia del turismo para el desarrollo del país, pero no ha sido un producto tradicional por decirlo así. Entonces, se requiere romper barreras y crear confianza en el sector. Creería yo que la falta de confianza en la importancia del turismo hace que las políticas no se desarrollen como debe de ser, que tal vez no hay el entusiasmo en los empresarios y entonces se nos va rezagado el tema. Posiblemente ahora más que nunca podría tomar un buen impulso el turismo y generar desarrollo, trabajo y visibilidad en el país. Hay que trabajar hacia esa meta.

¿Qué se dejó de hacer para que otros países nos pasaran por delante, teniendo Guatemala grandes atractivos?

Nos falta agresividad, nos falta creatividad, nos ha faltado confianza y el conocimiento sobre la importancia del turismo (tanto al) sector público como al privado. Hay que trabajar en conjunto, en desarrollo de infraestructura, por supuesto, el tema de seguridad, pero si otros países lo han logrado con menos atractivos que nosotros, no miro por qué nosotros no lo podamos hacer.

¿Es un ministerio la respuesta? ¿No es más burocracia o agrandar el estado?

Podría verse como que se genera más burocracia, pero podría verse cómo han evolucionado otros países en su estructura administrativa, en su legislación y creería que podría considerarse nuevamente la idea de un Ministerio de Turismo, pero no crear un elefante blanco, un ministerio pequeño, básico, que desarrolle las políticas de país, que se vincule con los otros ministerios a nivel de gabinete, que se refleje la importancia a través de la coordinación con los otros ministerios y entonces desarrollar algunas otras organizaciones que colaboren, por ejemplo crear un fondo de desarrollo donde podría generarse una cantidad de proyectos para promoverlos localmente, para proveerlos internacionalmente, desarrollar líneas de crédito y las normas que deben de regir a estos proyectos, ir de la mano con el desarrollo de infraestructura, implementar lo que podrían ser los centros de desarrollo turístico. No es solo desarrollar un aeródromo, es la gama de servicios y de infraestructura alrededor de los mismos.

¿Si usted fuera la nueva ministra de Turismo, cuáles serían las 3 primeras acciones que tomaría?

Hay que conocer el plan de trabajo de Gobierno, el de los otros ministerios sobre todos los que están vinculados con la actividad turística, entiéndase, Infraestructura, Relaciones Exteriores, Educación, Cultura, eso me parece vital porque los éxitos no son de una persona, sino del trabajo en equipo. Luego, se tendrían que ver las necesidades reales del sector privado o sus proyectos en relación con el desarrollo de las promociones y del mercadeo de país como destino turístico, porque, aunque uno esté trabajando determinados proyectos, las actividades no paran por un cambio de gobierno, sino que hay que darles continuidad, las actividades a nivel internacional continúan y entonces tendríamos que ver qué es lo que podemos hacer en forma conjunta para lograr mayores y mejores resultados. Por otro lado, también revisar la estructura que tiene la institución de Turismo, cualquiera que fuera, para ver cómo se adapta a las necesidades del programa de trabajo que se tenga que implementar.

¿Por qué al usuario le debe importar que salgamos adelante en temas turísticos?

Primero, por orgullo de Guatemala, por sentir el deseo de que se conozca su país, de que a la gente le guste, que disfrute de estar acá. Segundo, porque es un generador de trabajo importante, de ingresos, tiene un efecto multiplicador, que muchas personas, pequeñas empresas y en lo individual, muchas personas saldrían beneficiadas. Adicionalmente el guatemalteco tendría mejores y una cantidad mayor de atractivos que visitar, poder vacacionar internamente, conocer de mejor forma las bellezas que ofrece este país, poder quedarse en los alojamientos, en hoteles, en campamentos que pudieran ser accesibles a sus diferentes posibilidades económicas. Por otro lado, también eso significa conservación del medio ambiente, no solo conocerlo sino aprender a cuidar el entorno cultural también. Entonces es un aprecio de país. Uno puede apreciar más el país cuando lo conoce mejor.

