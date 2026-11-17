Guatemala es una de las ciudades “más industriales” de la región por sus costos de energía, su capital humano y la escala del mercado que puede abastecer, según Juan Carlos Paiz, presidente de Panifresh.

Sin embargo, esas ventajas pueden perder fuerza cuando los productos deben recorrer mayores distancias. En una entrevista para Vamos Al Grano, el videopódcast de Guatemala No Se Detiene, el empresario explicó que el tránsito lento reduce los viajes que puede realizar un camión y que las demoras en los puertos mantienen inventarios en camino, lo que encarece los productos en sus mercados de destino.

Para una empresa que transporta pan, cuyo volumen dificulta llevarlo lejos a un costo competitivo, la infraestructura determina hasta dónde puede abastecer desde Guatemala y cuándo necesita invertir en plantas más cercanas a sus clientes. Este es un extracto de la conversación. La puede escuchar completa en el canal de YouTube y de Spotify de Prensa Libre

¿Cuál es el estatus actual de la operación?

Tenemos 22 líneas de producción en cuatro plantas: una en Monterrey (México), dos en Guatemala, una en San Juan de la Cruz, Costa Rica, y otra en São Paulo, Brasil.

Tenemos unos 1,200 colaboradores y atendemos todos los mercados de México hasta Brasil.

¿Cuál decisión histórica representó un punto de inflexión?

Quizás fueron dos puntos. El primero fue hacer la primera línea en Guatemala. Nos asociamos a una empresa de Estados Unidos por unos 15 años.

Eso hizo que pudiéramos tener la escala para poder entrar al mercado regional y para poder abastecer a los clientes más grandes que tiene la categoría.

Luego, después de esa decisión, la otra fue salir a Brasil. En medio estuvo Costa Rica, que fue nuestro primer país donde tuvimos una planta fuera de Guatemala.

Pero esta decisión en 2024 de salir a Brasil implicaba un nuevo cliente, un nuevo país, un mercado enorme, una de las economías más fuertes y más grandes de Latinoamérica.

Es un potencial tremendo el que tiene esa economía y poder competir ahí es bastante complejo y bastante retador, pero nos tiene contentos, nos tiene caminando y poco a poco vamos sacando adelante esa planta.

¿Brasil fue el mercado más retador?

El más retador. El tema financiero fue bastante complejo. El desarrollo de producto y manejar harinas en Sudamérica es bastante diferente a trabajar las harinas del norte. La gente fue compleja. Las elecciones en Brasil también hicieron complejo el proceso. Es un reto. Es un país de muchos contrastes.

Cuando deciden evaluar entrar a un nuevo mercado, ¿cómo sopesan o cómo ponen sobre la balanza cuándo pueden abastecerlo desde Guatemala?

Esa es una matriz de costos y de qué tan cerca estamos del cliente para poder atender emergencias.

Generalmente queremos producir en Guatemala. Es bastante eficiente nuestra producción en Guatemala. Lo que producimos en México son galletas para perros, para el mercado de Estados Unidos.Y es lo único que no tiene mucho que ver con lo que hacemos de Guatemala para el sur.

Pero hacemos pastelitos de manzana, de piña, para México, para el Caribe, para Centroamérica, y el pan generalmente de todos los productos de cadena rápida.

“En esta década, en este momento, Guatemala lo que necesita es infraestructura.”

¿Sigue siendo competitivo producir en Guatemala?

Siempre he dicho que Guatemala es la ciudad más industrial que hay entre Centro y Suramérica, el Caribe y el sur de México. ¿Por qué tiene ese tamaño? Porque tiene 25 millones de habitantes en ocho horas, que incluye El Salvador, medio Honduras y toda Guatemala. Las demás ciudades de la región no tienen esa cantidad de gente para tener una escala.

La siguiente escala tal vez sería São Paulo y México. Y la siguiente ya se vuelve Nueva York y Shanghái. Entonces, esos mercados ya tienen otra escala.

Pero para esta escala, la ciudad de Guatemala es la más industrial, la que tiene más capacidades de producir y de hacer cosas diferentes. Nosotros siempre podemos competir bien acá, excepto por los costos de transporte.

Conforme se aleja del mercado de Guatemala, nos cuesta mucho competir y tenemos que hacer una inversión más lejana.

Abastecer a grandes cadenas tan fuertes exige cumplir con volumen, calidad, tiempos de entrega. ¿Qué es lo más difícil dentro de la estructura de Panifresh para responder a esas exigencias?

Hay dos retos importantes. Uno es la flexibilidad de producción, que en panadería es muy complejo. Poder hacer grandes escalas, pero tener toda la capacidad de producción para hacerle a varios clientes, empieza a hacer poco flexible una línea de producción.

Y en el término de la logística, los empaques y todo eso, hay mucho aire en un pan y entonces cuesta mucho llevarlo lejos.

Entonces, es muy importante que las carreteras estén bien, que los puertos estén bien, que los sistemas sean ágiles y que se pueda desarrollar el mercado desde un centro de masa como Guatemala. Creemos que ya tenemos la competitividad para estar en todo México, para estar en Centroamérica y el Caribe desde Guatemala.

Eso no era así antes.

México tenía una competitividad un poco más alta antes y también en el Caribe se podía abastecer desde Estados Unidos.

Estados Unidos ha bajado su competitividad, han subido mucho los precios de las cosas ahí. Y Guatemala está siendo un lugar bastante interesante para producir.

Ahora, en la operación regional, ¿cuál es el reto más fuerte que presiona el negocio?

El mayor reto para nosotros es siempre que nuestra organización tiene a la gente en el centro. El desarrollo humano de nuestros colaboradores siempre es muy importante y se está convirtiendo en un reto muy duro tener trabajadores, colaboradores en Monterrey, en Alajuela, en São Paulo también, y en Guatemala está empezando a ser un poco complejo el manejo de los recursos humanos.

Entonces, tener el mejor talento, poder cuidarlo y poder darle las cosas que necesita para poder expandirse es un reto que cada día es un poco más alto.

¿Qué lecciones han aprendido en estos años?

En general, lo más importante es cuánta credibilidad puede dar el negocio alrededor. Ya seas tú como persona o la organización como tal.

¿Qué confianza le puede dar a sus proveedores, a sus clientes, a sus socios, a sus trabajadores? Toda esa confianza cuesta mantenerla y cuesta sostenerla y uno tiene que tener un set de principios que es muy importante.

No venderlos o no perderlos en ningún momento es tal vez lo más importante para nosotros.

Tener una cultura de calidad, de comida segura, de abastecimiento seguro, de sostenibilidad. La sostenibilidad es algo nuevo, desde hace tal vez 15 años para acá. Antes las decisiones eran por rentabilidad y ahora es por rentabilidad y por la huella que va a dejar. Y tratando de que esa huella sea cero en el largo plazo.

Es un reto bastante importante para un empresario.

Después de que se han consolidado en mercados tan importantes, ¿cuál es el siguiente paso para Panifresh?

Este año estamos ampliando la planta de São Paulo. No hacíamos pastelitos, ahora vamos a hacer pastelitos también.

Las oportunidades en Brasil son muy grandes, pero las oportunidades en Guatemala también para exportar a Estados Unidos y para vender en México son interesantes.

Entonces, tal vez después de este año, que va a ser de inversión en terminar la inversión en Brasil, vamos a tomar un rumbo más local para la inversión en una planta nueva, en unas instalaciones que tengan más capacidad de producción, y retomamos Brasil al año siguiente.

¿Cómo repercuten en el negocio los problemas de infraestructura?

Los puertos se han alejado de la ciudad de Guatemala porque uno va más despacio. Entonces tarda más en llegar y un camión no puede ir y venir las veces que uno quisiera. Entonces va encareciéndose conforme baja la velocidad de tránsito. Y eso hace más pequeño el mercado que uno puede atender desde una planta y lo hace menos competitivo a uno.

Igual los puertos.Cuando los puertos tienen cola, se empieza a demorar la carga en llegar o en salir y eso empieza a hacer que todos tengan inventarios en el camino y que sea más caro el producto local en otro país.

Para nosotros, que haya una conciencia de que el camión, el barco, el camión, tienen una rotación y que esa rotación tiene que ser alta, es fundamental.

Un país tiene que tener una disciplina para que esa rotación sea alta, para que bajen los costos de las cosas, como uno puede ver en Europa o en Estados Unidos.

Y si bajan los costos de eso, le ayuda a todas las personas a que sus precios no suban. Entonces, tiene un impacto muy importante para la inflación en un país que esté pensando siempre en una inversión en infraestructura.

Y lo que hemos visto es que los países que lo hacen bien invierten el 6% del PIB en eso.

¿Y el tema energético?

“La inteligencia artificial va a cambiar por completo las reglas del juego para administrar una planta, para llevar una línea de producción, para hacer calidad, para llevar a un cliente.”

Hay una capacidad de logística que tiene que tener una planta donde llegan entre 3 mil y 4 mil contenedores y salen entre 3 mil y 4 mil contenedores de la planta todos los años. Entonces, que esté en un lugar donde la logística sea fácil y pueda uno entrar y salir rápido es clave.

Guatemala tiene muy buen costo de energía. Ha subido este año por el tema de El Niño, pero sigue manteniéndose muy competitivo contra México, contra Costa Rica y contra Brasil también.

Y el tema del capital humano: que haya un capital humano que quiera trabajar, que quiera crecer, que quiera progresar. Eso en Guatemala lo tenemos bastante bien.

Entonces, te diría que esos tres factores son importantes para tomar una decisión de dónde invertir y cómo invertir. Tener una relación con el cliente de confianza, qué tan buena o qué tan mala es, es el siguiente punto.

Una buena decisión se toma con un buen cliente al que uno le tiene confianza.

Si tuvieras la posibilidad de destrabar un cuello de botella del país para facilitar el crecimiento industrial, ¿por dónde arrancarías?

Siempre hemos manejado el tema de que en el largo plazo el desarrollo del capital humano tiene que ser muy importante: los índices de educación, los índices de nutrición.

Pero en esta década, en este momento, Guatemala lo que necesita es infraestructura. Necesita que el puerto se triplique de tamaño.

Necesita que las carreteras tengan la capacidad de manejar todos los vehículos que tenemos. Y si no, tener alternativas de tren para todo el país.

Que acerquemos al mercado de manera que todos puedan competir desde cualquier lugar en toda la República.Hoy está muy centralizado en la cabeza de la ciudad de Guatemala y eso se está viendo.

Empieza a bajar la calidad de vida el que estemos tanto tiempo en el tráfico, el que estemos tanto tiempo perdiendo en camiones, en el camino. Y eso es lo que tiene que cambiar.

Necesitamos un plan, un acuerdo entre todos los guatemaltecos de dónde invertir en infraestructura y cómo dedicarle más recursos para que podamos salir adelante.

¿Hemos avanzado o estamos estancados?

En tema de puertos te puedo decir que nos atrasamos mucho tomando la decisión de expandir los puertos. Llegaron a sus capacidades muy pronto y nosotros no reaccionamos hasta que tuvimos la emergencia.

Sin embargo, sí hay una buena decisión de ampliar el Puerto Quetzal y Puerto Santo Tomás (de Castilla).

Y me parece que es la dirección apropiada, pero toma años en llegar, porque esas inversiones son bastante fuertes y toma tiempo en que lleguen.

Y en las carreteras pasa algo diferente. Hemos trabajado más en las leyes y en las formas en las que se podría invertir por diferentes canales para tener mejor infraestructura, y la ejecución es la que ha estado lenta.

La ejecución ha costado mucho. Ha habido mucha corrupción, muchos contratos que son complejos de manejar para el ministerio. Se ve buena voluntad, mas no una buena ejecución.

Y ha mejorado, pero sigue siendo muy escaso el número de kilómetros que podemos hacer cada año contra el número de kilómetros que deberíamos estar haciendo. Tal vez deberíamos estar haciendo mil a dos mil kilómetros al año y no 400 a 800.

¿Qué le falta a Guatemala para traer más inversiones?

Ese tema financiero, ese tema de cómo recibimos al inversionista o cómo el inversionista ve la capacidad de crecimiento que ha tenido el país, que es muy buena, otros países lo hacen mejor. Entonces, vender el país de una manera que genere esa confianza creo que es uno de los temas importantes. Invertir en la infraestructura.

Y muestran más sus fortalezas y tratan de esconder sus debilidades…

No hacemos muy bien eso de esconder nuestras debilidades y se ven muy a la vista. Entonces, yo te diría que tal vez el tema de que sea un acuerdo de Guatemala es muy importante.

Los empresarios no pueden seguir peleando con las autoridades para que se haga la infraestructura. No debería ser un tema de uno o del otro, sino que debería ser un acuerdo de todos.

¿Cuántos años en la presidencia de Panifresh?

Tengo 25 años de presidente de Panifresh. Me parece que ha sido un camino fabuloso. Ha pasado de todo.

¿El mayor reto que has enfrentado?

Salimos en una planta en Panamá, una planta pequeña, y en la pandemia la tuvimos que cerrar por falta de condiciones para poder sobrevivir el día a día.

Y cerrar una planta es una de las cosas que más le puede doler a uno. Dejar ir familias, dejar ir clientes y tratar de abastecerlos desde otros países.

Eso es complejo.

¿Cuál crees que es el tema más importante para la competitividad?

Es cómo vamos a enfrentar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a cambiar por completo las reglas del juego para administrar una planta, para llevar una línea de producción, para hacer calidad, para llevar a un cliente.

Eso va a cambiar en un año, lo máximo.

¿Cómo la están manejando a lo interno?

Ya tenemos una unidad de software. Ha sido fantástico el desafío. Cada día eso se puede resolver más rápidamente. Y hay muchas personas que le tienen miedo a la IA y ese miedo los va a atrasar en el proceso de lanzarla.

Creo que a lo que hay que tenerle miedo no es a lo que uno tiene enfrente, sino a lo que uno no tiene enfrente. Pero lo que uno tiene enfrente le permite a uno mejorar.

¿Cuál puede ser un factor de fracaso?

La mala ejecución, claro. Conocemos, pero todavía sigue siendo muy incierto el alcance que puede llegar a tener la inteligencia artificial bien aplicada a las prácticas empresariales.

¿Cuál es el gran reto del manejo de la IA?

La IA tiene tres áreas importantes. Una es cuando tú tienes dentro de tu Outlook la información y ahí la puedes manejar. Otra, cuando tú quieres chequear algo que está pasando afuera o revisar cómo va el mercado.

Y la otra es cuando tienes que trabajar con tu data. Y cuando tú tienes que trabajar con tu data, el reto más grande es que tú aceptas que tu corral puede ser vulnerable, pero es lo más seguro que puedes tener hoy.

Y si estás seguro, puedes trabajar con la IA desde dentro de tu corral y tener una información fabulosa para poder administrar.

Para liderar una empresa regional, ¿qué fue lo más complejo de delegar?

Más que todo las operaciones de producción son bastante complejas de delegar en un equipo local de 100 o 200 personas. Y todos quieren que su cultura siga adelante.

A veces uno quiere cambiar la cultura para poder tener una cultura más de calidad o más de comida segura.

Ese reto de poder llevar una cultura que sea común para todos los países en los que estamos, pero también sea común con abastecimiento seguro, comida segura, un mejor precio y ciertas condiciones de competitividad que requiere hacer pan, ese balance ha sido muy difícil.

¿Qué conversación incómoda necesita tener hoy el empresariado guatemalteco?

Tal vez los principios que queremos que rijan en la democracia a veces se pierden.

Entonces, para mí lo más importante, el diálogo que deberíamos tener, es qué país queremos conjuntamente con los demás grupos de la sociedad, para poder compartir un diálogo que nos lleve a una mejor productividad y no imponer una mejor productividad porque es lo que nos surge o porque queremos sobrevivir de una forma importante.

Sobrevivir en este ambiente es más difícil que si uno está acompañado de su sociedad. Y creo que nos hace falta todavía regresar a tocar base con todos los grupos universitarios, todos los agentes de sociedad civil.

Vamos al Grano es un videopódcast producido en alianza entre Prensa Libre y Guatemala No Se Detiene.