CentraRSE reconocerá proyectos de sostenibilidad en Guatemala: ¿qué deben demostrar las empresas?

Las empresas y organizaciones que desarrollan programas de sostenibilidad tendrán una nueva vitrina para mostrar sus resultados, pero el reconocimiento no dependerá únicamente de tener una iniciativa ambiental o social.

El Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CentraRSE) presentó Sustentia Magna Impact, una plataforma que busca identificar proyectos capaces de demostrar impacto, innovación, sostenibilidad, generación de valor y, particularmente, posibilidades de ser replicados por otras organizaciones.

Este último criterio es uno de los elementos relevantes de la convocatoria: además de reconocer proyectos individuales, se pretende identificar experiencias que puedan convertirse en referentes para Guatemala y la región.

La convocatoria está dirigida a empresas, organizaciones, fundaciones y otras instituciones que desarrollen soluciones o modelos de gestión vinculados con el impacto social, la protección ambiental y la gobernanza responsable. CentraRSE plantea la iniciativa como una plataforma para reconocer, pero también para conectar, proyectar y dar visibilidad a estas experiencias.

Las postulaciones comenzaron el 6 de agosto y permanecerán abiertas hasta el 4 de octubre del 2026. Los casos seleccionados serán reconocidos durante una gala programada para noviembre.

¿Qué proyectos podrán competir?

La convocatoria se divide en tres grandes áreas que abarcan desde programas sociales hasta políticas corporativas contra la corrupción.

La primera categoría es Impacto Social y Desarrollo Humano , que contempla proyectos relacionados con movilidad humana, inclusión e inversión social estratégica.

, que contempla proyectos relacionados con movilidad humana, inclusión e inversión social estratégica. La segunda, Impacto Ambiental e Innovación Sostenible , incluye iniciativas sobre gestión de recursos hídricos, economía circular y acción climática.

, incluye iniciativas sobre gestión de recursos hídricos, economía circular y acción climática. La tercera es Empresas con Propósito y Gobernanza Responsable , que considera proyectos relacionados con ética y transparencia, estrategia y liderazgo consciente, así como prácticas antisoborno y contra la corrupción.

, que considera proyectos relacionados con ética y transparencia, estrategia y liderazgo consciente, así como prácticas antisoborno y contra la corrupción. Más allá de esas categorías, todos los proyectos pasarán por un proceso especializado de evaluación en el que se analizarán cinco elementos: impacto, innovación, sostenibilidad, capacidad de generar valor y potencial de replicabilidad.

Esa combinación amplía el alcance del reconocimiento: no se trata únicamente de identificar qué hacen las organizaciones en materia de sostenibilidad, sino de determinar cuáles iniciativas tienen características para convertirse en referentes para otras entidades.

De izquierda a derecha: Daniel Panedas, Director de Siete Zero; Ana Patricia Orantes, Ministra de Ambiente y Recursos Naturales; Connie de Paiz, Presidente de Junta Directiva de CentraRSE. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Sostenibilidad como parte de la estrategia empresarial

Connie de Paiz, presidenta de la Junta Directiva de CentraRSE, explicó que la iniciativa responde a una visión en la cual el desempeño de las empresas debe observarse más allá de sus resultados estrictamente económicos.

“El desarrollo sostenible exige liderazgo, visión de largo plazo y la convicción de que el éxito empresarial también se mide por el valor que se genera para las personas, las comunidades y el entorno”, afirmó De Paiz.

Según la directiva, Sustentia Magna Impact busca reconocer a las organizaciones que ya encabezan esa transformación y que pueden incentivar a otras a asumir un papel activo en la construcción de un modelo más sostenible para Guatemala.

Juan Pablo Morataya, director ejecutivo de CentraRSE, destacó, por su parte, el interés de convertir las experiencias reconocidas en herramientas para compartir conocimiento entre organizaciones.

“Con Sustentia Magna Impact queremos hacer visibles aquellas iniciativas que están generando cambios reales, promover el intercambio de buenas prácticas”, expresó Morataya.

El ejecutivo agregó que se busca fortalecer una cultura empresarial en la cual la sostenibilidad funcione como motor de innovación, desarrollo y generación de valor para los distintos grupos de interés.

¿Cuánto cuesta participar?

Las organizaciones interesadas podrán registrar sus proyectos hasta el 4 de octubre. El costo de inscripción es de US$120 por cada proyecto para los socios de CentraRSE y US$150 para los no socios.

Las bases, los requisitos, las categorías y el proceso de inscripción están disponibles en el sitio oficial de Sustentia Magna Impact.

La propuesta, sin embargo, no termina con la premiación. CentraRSE contempla un ecosistema de difusión para ampliar el alcance de los proyectos reconocidos. Este estará integrado por un sitio web especializado, canales digitales y una memoria editorial que documentará las iniciativas destacadas, además de la gala de entrega de reconocimientos.

A ese encuentro se prevé que asistan representantes del sector empresarial, organizaciones, aliados estratégicos y medios de comunicación.

Juan Pablo Morataya, Director Ejecutivo de CentraRSE; Vito Trani, representante de ACNUR en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía).

Un jurado independiente elegirá a los ganadores

El mecanismo para evaluar y escoger los proyectos también forma parte de la estructura presentada para estos reconocimientos.

Siete Zero será responsable de la producción y de garantizar la transparencia, trazabilidad y solidez del proceso de validación, según el documento. La organización, sin embargo, no decidirá quién gana.

Las decisiones sobre las postulaciones y la selección de los ganadores corresponderán exclusivamente a un jurado independiente, integrado por expertos de las diferentes áreas de evaluación. Estos emitirán sus valoraciones con base en criterios establecidos previamente.

CentraRSE señala que la participación de Siete Zero busca fortalecer la integridad y credibilidad del proceso sin que esa entidad intervenga en las decisiones del jurado.

Así, la primera edición de Sustentia Magna Impact permitirá observar no solo cuáles proyectos reciben un reconocimiento, sino qué prácticas empresariales muestran resultados susceptibles de ser reproducidos en otras organizaciones.

En esa selección podrán aparecer desde soluciones para el manejo del agua y modelos de economía circular hasta programas de inclusión, inversión social, transparencia o prevención de la corrupción. La convocatoria permitirá mostrar algunas de las estrategias con las que empresas y organizaciones abordan la sostenibilidad en Guatemala.