Guatemala es finalista en los P3 Awards por impulsar proyectos de infraestructura mediante alianzas público-privadas

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Guatemala es finalista en los P3 Awards por impulsar proyectos de infraestructura mediante alianzas público-privadas

Guatemala fue seleccionada como finalista en la categoría de Promotor y Contratante del Año del Sector Público de los P3 Awards, un reconocimiento internacional que distingue a instituciones por el impulso de proyectos desarrollados bajo el modelo de alianzas público-privadas (APP).

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AVANCES AUTOPISTA ESCUINTLA PUERTO QUETZAL

Guatemala fue finalista en los P3 Awards, un reconocimiento internacional a proyectos desarrollados mediante alianzas público-privadas (APP). (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La nominación fue obtenida por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que destacó que este reconocimiento valora el trabajo de las entidades que promueven proyectos de infraestructura con criterios de excelencia, innovación, transparencia y sostenibilidad.

En un comunicado, la ANI señaló que formar parte de los finalistas de los P3 Awards posiciona a Guatemala en el ámbito internacional como un país comprometido con el desarrollo de infraestructura estratégica para fortalecer la competitividad, generar oportunidades y mejorar el bienestar de la población.

La entidad añadió que la nominación también refleja el trabajo técnico e institucional realizado para consolidar el modelo de alianzas público-privadas como una herramienta para impulsar proyectos que contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo sostenible del país.

Primera fase de la AEPQ estará lista en noviembre

Guatemala alcanzó esta posición gracias al proyecto de construcción y rehabilitación de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ), cuya primera fase será puesta al servicio de los usuarios en noviembre próximo.

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La entrega de esta etapa estaba prevista para julio; sin embargo, fue reprogramada para noviembre tras un proceso de coordinación entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y el Consorcio de Autopistas de Guatemala (Convía), concesionario del proyecto.

Según las autoridades, el modelo de alianza público-privada (APP) permite una planificación de largo plazo, facilita la mitigación de riesgos y brinda herramientas para atender de manera oportuna las contingencias que puedan surgir durante la ejecución del proyecto.

ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.

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