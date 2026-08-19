La Charla: “Hoy la noticia del momento es la escasez de agua”

Conocer cuándo llueve no es suficiente. Para reducir el riesgo de pérdidas agrícolas, los productores necesitan información que les permita anticiparse a las condiciones climáticas y decidir qué medidas tomar antes de que los cultivos sean afectados.

Esta semana en La Charla de Guatemala No Se Detiene, Rafael López, director de Información Geográfica, Estratégica y Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), y Eduardo Solares, presidente de la Junta Sectorial Agrícola de Agexport, conversaron sobre estas herramientas para proteger las cosechas frente a los cambios del clima en Guatemala.

Desde la perspectiva de los productores, Solares considera que los pronósticos son de suma importancia para tomar acciones y adelantarse al problema. Sin embargo, estos deben complementarse con información histórica sobre el comportamiento del clima y las características del lugar donde se desarrolla la producción: “Definitivamente, si no nos adelantamos a los posibles eventos, pues siempre vamos a estar apagando incendios”.

Desde esta perspectiva, la información agroclimática de las regiones del país se convierte en un punto de referencia para identificar los fenómenos que más han golpeado a Guatemala. En palabras del director López, un estudio realizado por el Maga determinó que la sequía agrícola y las altas temperaturas han afectado durante los últimos diez años a Guatemala y otros países: “Sabemos que tenemos alta temperatura muy marcada, no solamente en Guatemala, estamos hablando del tema internacional”.

El análisis permitió, además, clasificar los 340 municipios del país según su grado de vulnerabilidad: 123 presentan vulnerabilidad muy alta, 129, alta y 88, media. López explicó que el riesgo no se concentra solo en áreas relacionadas con el Corredor Seco, sino que el estudio también ha identificado otros municipios vulnerables en la Franja del Norte, Petén y la Costa Sur.

Conocer el riesgo para tomar las decisiones

Para Eduardo Solares, la disponibilidad del recurso hídrico para la producción agrícola es preocupante. Aunque el país pueda enfrentar períodos y excesos de lluvia, considera que “hoy la noticia del momento es la escasez del agua”. Ante este escenario, comentó que una de las medidas es captar y aprovechar el agua de lluvia. Sin embargo, es importante mejorar las condiciones del suelo para incrementar su capacidad de retención: “La compactación básicamente es el enemigo”, pues dificulta que el agua se filtre.

Por ello, también considera importante la inversión en sistemas de riego, ya que las condiciones climáticas obligan a los sectores agrícolas a modificar la manera en que utilizan el recurso: “Ya no podemos seguir esperando que el clima sea el mismo de hace 10, 15, 20 años. Esto ha cambiado”, afirmó.

Llevar la informacion al productor

El representante del Maga comentó que es necesario que la información extraída de los sistemas sea de utilidad: "En este caso lo que hace falta es que hablemos el mismo idioma, que de verdad veamos con importancia la generación de información".

Como ejemplo, mencionó un estudio de los suelos de Guatemala que data de 1959 y señaló que todavía queda trabajo pendiente para completar la información detallada de todo el territorio.

El MAGA también dispone del mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra, cuya base se remonta a 1972 y está actualizada hasta el 2025. Para su elaboración, se utilizan tecnologías satelitales y trabajo de campo. Las mesas técnicas agroclimáticas constituyen otro mecanismo para generar y trasladar información.

Para Solares de Agexport, sin embargo, existe un problema: el acceso y, sobre todo, la interpretación. “Puede existir toda la información del mundo, pero si no la sabes interpretar y no sé qué acción tomar con la información que tengo, siempre voy a estar con mucha información pero con poca acción”, explicó.

Inversión para superar la escasez

Para Solares, la respuesta a esto requiere inversión público-privada, así como mecanismos de financiamiento que permitan desarrollar proyectos para obtener, almacenar y distribuir agua destinada a la producción agrícola.

Como referencia, mencionó una visita a Perú, donde observó proyectos que trasladaron agua desde los Andes hacia áreas desérticas que se convirtieron en territorios productivos para cultivos de alto valor: “Pasó Perú a ser un súper productor de cultivos de alto valor, entonces yo considero que el Estado pues tiene que jugar un rol importante”.

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