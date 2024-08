“Hola, ChatGPT, genera un trabajo con introducción, desarrollo y conclusión sobre la historia de la computación en Guatemala…” Comandos como este pueden mal utilizarse en una herramienta que debería potenciar las competencias de los profesionales.

Para Álvaro Figueredo, director de la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad del Valle de Guatemala, las habilidades duras y técnicas en cualquier profesión u oficio son insustituibles y no deben resolverse con un algoritmo.

Durante la emisión del programa Guatemala No Se Detiene, y con la conducción de María Luisa Gómez, Figueredo atendió tres preguntas puntuales. Este es un extracto de sus respuestas.

Gerson Vicente, estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Mariano Gálvez, pregunta: ¿Qué habilidades específicas debo adquirir para mantenerme relevante en un mercado transformado por la IA?

"Buena pregunta. Antes de entrar a las específicas, hago la salvedad de que las habilidades técnicas tradicionales de cualquier profesión son insustituibles. Muchas veces tenemos la creencia de que la inteligencia artificial va a convertir a alguien en experto sin tener un conocimiento previo, y eso no es cierto.

Ahora bien, ¿qué hago para mantenerme relevante con todos estos cambios que está introduciendo la inteligencia artificial? Lo primero es tener la disciplina de explorar distintos niveles en mi área profesional, lo que a mí me gusta, dónde me quiero desarrollar como estudiante en mi vida futura, como profesional, y qué es lo que esto significa.

Para aprender a explorar, es importante hacer cosas muy específicas: ver tendencias, investigar, leer y tener revistas especializadas. No todo está en videos de 30 segundos. Yo sé que ahora esto es muy popular entre la gente joven y está bien, porque es bueno para darme una idea general, pero si quiero saber específicamente cómo mantenerme relevante, tengo que profundizar en las cosas.

Además de explorar, es importante visualizar el futuro y entender hacia dónde va esta profesión, qué es lo que dicen los expertos hoy, cuáles son aquellas prácticas que van a dejar de hacerse y cuáles son aquellas competencias que debo reforzar para mantenerme relevante.

Es necesario desarrollar pensamiento crítico, evaluar las cosas y pensamiento estratégico, es decir, cómo puedo posicionarme como un mejor profesional haciendo lo que ya he decidido y cómo mi carrera se apoya en la inteligencia artificial. Si vemos la inteligencia artificial como una herramienta, vamos a perder un poco ese miedo".

William Alexander, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Carlos, pregunta: ¿Qué es lo mejor y lo peor que puede pasar en un mercado laboral transformado por la inteligencia artificial?

"Lo peor que puede pasar es creer que hacerle una pregunta a un algoritmo sin conocer nada previamente va a volverme experto, porque “me va a solucionar los problemas”. La inteligencia artificial aumenta las capacidades humanas como cualquier herramienta. Lo peor que puede pasar es caer víctima de esta falsa creencia de que puedo ser un experto y hablar con propiedad de algo simplemente porque le pregunto a un algoritmo. Hay que evaluar si lo que responde es verdad. Hay que filtrar toda esa información que tiene sesgos de cosas que no son exactas y eso es algo que solo puede evaluar un experto.

La inteligencia artificial trabaja con conocimiento que es codificado, y mucho de lo que hacemos como seres humanos, que todavía las máquinas no pueden hacer, es ese conocimiento tácito, eso que no puedo poner en palabras. Ese conocimiento no se puede poner en un código y no se puede automatizar.

Lo peor que te puede pasar es caer víctima de esa creencia de que vas a ser un experto sin estudiar y sin formarte. Lo mejor que te puede pasar es potenciar tus habilidades técnicas, tu conocimiento y tu experiencia con la ayuda de la inteligencia artificial, ahorrando tiempo, sintetizando y accediendo a información que de otra manera te tomaría mucho tiempo".

Alison Alfaro, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Regional de Guatemala, pregunta: ¿Cómo actualizar los pénsums para que lo que estudio hoy esté vigente en unos años?

"Creo que hay dos ángulos para esto. Por un lado, está el reto que tienen las instituciones educativas de estarse actualizando todo el tiempo, siempre investigando o actualizando su pénsum, y no solamente con el contenido, sino también con las metodologías. Hoy estas metodologías, que eran muy centradas en el profesor y en su conocimiento, han cambiado. Hoy el profesor probablemente va a tener que aceptar que hay muchas áreas que desconoce, y que tal vez lo que puede hacer es potenciar la inteligencia artificial para familiarizarse con ella y ayudar a los alumnos a navegar y a mantenerse relevantes.

Yo lo resumiría en cómo aprender a aprender. Tengo que estar explorando todo el tiempo, visualizando el futuro. Lo peor es quedarse obsoleto y no ser competitivo. Sí, vamos a tener que seguir aprendiendo matemáticas, pero hay otras cosas que van a cambiar porque también el conocimiento se vuelve obsoleto. Entonces, actualizar el pénsum implica investigar, certificarse y actualizarse".