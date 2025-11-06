Opinión: Industrializar el interior para transformar Guatemala

Guatemala ha consolidado en los últimos años una macroeconomía sólida, con crecimiento sostenido, manejo responsable de la deuda e inflación controlada frente al contexto regional, lo que ofrece una base firme para avanzar hacia una transformación productiva más amplia.

La concentración de la actividad económica en el departamento de Guatemala y sus municipios aledaños, donde se genera buena parte del empleo formal y se ubican los principales centros logísticos y de servicios, representa una oportunidad para impulsar una expansión más equilibrada. El desafío y la oportunidad ahora es acelerar la industrialización del interior de la República, creando polos de desarrollo que aprovechen las ventajas territoriales, fomenten la inversión y promuevan una economía más integrada, competitiva y sostenible.

La industrialización no puede entenderse como la simple expansión de fábricas o plantas productivas, sino como un proceso de articulación territorial que aproveche las vocaciones locales, el talento disponible y las capacidades logísticas y tecnológicas de cada región. Guatemala posee una diversidad geográfica, productiva y cultural que, bien orientada, puede traducirse en una red de nodos industriales con especializaciones complementarias. Esto implica reconocer que no todas las regiones deben competir en lo mismo, sino encontrar su propio nicho dentro de una estrategia nacional.

El altiplano occidental puede fortalecerse en manufactura ligera, agroindustria y servicios creativos; las zonas cercanas a los puertos del Pacífico y del Atlántico, en manufactura orientada a la exportación y logística avanzada; y el norte del país, con su potencial forestal, turístico y agrícola, en bioindustria y servicios sostenibles. La clave está en identificar y potenciar las ventajas competitivas reales de cada territorio, alineando la inversión pública y privada hacia esas fortalezas.

Para avanzar en esa dirección, Guatemala necesita pasar de una visión fragmentada a una estrategia de desarrollo productivo articulada en torno a clústeres: ecosistemas donde empresas, instituciones académicas, centros tecnológicos y gobiernos locales colaboran para impulsar la productividad, la innovación y la competitividad territorial. Este modelo, exitoso en países como México y Alemania, ha contribuido a diversificar sus economías y reducir desigualdades regionales.

En el caso guatemalteco, persisten desafíos en la coordinación público-privada a nivel local y una limitada capacidad técnica para estructurar proyectos de inversión con rigor y visión de impacto. Por ello, resulta esencial formar y certificar profesionales en los gobiernos departamentales y municipales que puedan identificar oportunidades, diseñar proyectos, generar alianzas y acompañar a los inversionistas desde la concepción hasta la ejecución. Contar con este talento será clave para consolidar proyectos sólidos, sostenibles y atractivos para el capital nacional e internacional.

En este contexto, las reformas a la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP) y la propuesta de Ley PROMESA para el Empleo, entre otras, abren una ventana de oportunidad para impulsar el desarrollo productivo del país. Más que simples instrumentos legales, ambas buscan facilitar la inversión, modernizar la infraestructura y llevar el crecimiento económico más allá del área metropolitana. Si se implementan con agilidad, transparencia y una visión regional, podrán atraer capital privado para proyectos de infraestructura, innovación y empleo en los departamentos, generando oportunidades donde hoy hay rezago. Pero ninguna ley, por sí sola, reemplaza la necesidad de liderazgo y preparación local. Solo con proyectos bien estructurados y ejecutados por equipos calificados podremos convertir estas reformas en verdaderos motores de desarrollo.

La infraestructura productiva de Guatemala debe evolucionar para responder a las nuevas dinámicas de competitividad global. El país requiere una agenda de infraestructura inteligente que conecte de manera eficiente a las regiones con los mercados nacionales e internacionales. Carreteras seguras, energía confiable, conectividad digital y servicios logísticos eficientes son condiciones esenciales para impulsar la industrialización. Estas inversiones deben planificarse con visión de largo plazo y coordinación territorial, de modo que fortalezcan los corredores económicos y los nodos industriales emergentes. Al mismo tiempo, Guatemala enfrenta una oportunidad histórica derivada de las tendencias globales de relocalización productiva o nearshoring.

Las empresas buscan destinos más cercanos, estables y sostenibles para instalar sus operaciones, y nuestro país ofrece ventajas competitivas claras: ubicación geográfica privilegiada, proximidad a Norteamérica, estabilidad macroeconómica, talento joven y una amplia red de tratados comerciales. Para aprovechar plenamente esta coyuntura, es indispensable que las regiones estén preparadas: los inversionistas internacionales se establecerán donde encuentren proyectos listos, personal capacitado, infraestructura moderna y un acompañamiento institucional sólido.

Industrializar es también modernizar, innovar y diversificar. Guatemala tiene el potencial de ser también una plataforma regional para la exportación de servicios digitales, tecnológicos y creativos, así como un destino de turismo sostenible con identidad propia. Las transformaciones tecnológicas y la digitalización abren nuevas oportunidades para que jóvenes en el interior del país participen en la economía global sin tener que migrar. El turismo, por su parte, puede integrarse a esta visión de desarrollo, generando empleo formal, fortaleciendo las cadenas locales de valor y potenciando la imagen de Guatemala en el mundo.

El proceso de industrialización regional exige una transformación cultural profunda. Debemos pasar de una lógica asistencialista a una lógica de competitividad territorial. Esto requiere liderazgo local, cooperación entre municipios, alianzas entre cámaras empresariales, universidades y gobiernos, y un enfoque sostenido en la formación de talento. Cada nuevo centro tecnológico, cada programa de formación dual y cada instituto técnico regional son inversiones en el futuro industrial del país. El capital humano es la base del desarrollo, y sin él ninguna infraestructura ni incentivo será suficiente.

Acelerar la industrialización del interior de Guatemala no será tarea de un solo actor ni de un solo periodo de gobierno. Es un proyecto de Estado, que exige visión compartida, coordinación interinstitucional y confianza mutua. Si logramos identificar los atributos de cada región, fortalecer las capacidades locales, actualizar los instrumentos de promoción y crear un entorno favorable a la inversión, podremos transformar al interior del país en el motor de la nueva economía guatemalteca. No se trata únicamente de atraer fábricas, sino de construir ecosistemas productivos que generen empleo digno, innovación y oportunidades sostenibles.

