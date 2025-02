Opinión: Por qué Guatemala necesita un mercado de capitales fuerte

Guatemala ha demostrado ser una economía resiliente y en crecimiento sostenido. Con estabilidad macroeconómica, niveles de deuda manejables y un sistema bancario de avanzada, el país se ha consolidado como un destino atractivo para la inversión extranjera directa. Sin embargo, para avanzar en su desarrollo económico y mejorar su competitividad, es indispensable contar con un mercado de capitales moderno y dinámico, capaz de movilizar recursos hacia sectores prioritarios y diversificar las fuentes de financiamiento disponibles.

El país se encuentra en una coyuntura clave para atraer mayores flujos de inversión y alcanzar el grado de inversión, lo que reduciría los costos de financiamiento y facilitaría el acceso a capital internacional en mejores condiciones. Para lograrlo, es necesario fortalecer la infraestructura financiera con un marco normativo moderno que regule de manera eficiente la emisión, compra y venta de valores, generando confianza entre inversionistas nacionales e internacionales. La discusión sobre una eventual aprobación de una Ley de Mercado de Capitales es, por lo tanto, una prioridad estratégica que debe contar con el respaldo de todos los actores del sistema económico y productivo del país.

Un mercado de capitales desarrollado permite que empresas, el Estado y otros actores accedan a financiamiento de largo plazo de manera más eficiente y competitiva. En Guatemala, el sistema financiero es sólido y el crédito no es restrictivo para los pequeños empresarios, lo que ha permitido a las pymes y emprendedores obtener financiamiento a través de diversos mecanismos bancarios. No obstante, el crédito bancario no siempre es la opción óptima para proyectos de gran escala que requieren financiamiento prolongado, como infraestructura, innovación tecnológica y expansión de sectores productivos específicos. En estos casos, un mercado de capitales bien estructurado complementa el sistema financiero tradicional con alternativas como la emisión de bonos, fondos de inversión y financiamiento mediante instrumentos de renta variable.

Países como Chile, Colombia y México han demostrado cómo un mercado de valores bien regulado no solo facilita el acceso a capital para grandes corporaciones, sino que también abre oportunidades para pymes, startups y sectores estratégicos. A través de mecanismos como bolsas de valores alternativas y fondos especializados, han logrado canalizar recursos hacia empresas en crecimiento, promoviendo el desarrollo económico y la generación de empleo. En Guatemala, la creación de un ecosistema financiero con estas características permitiría a las empresas acceder a fuentes de financiamiento más flexibles, fomentando su crecimiento sostenido.

A manera de ejemplo, uno de los desafíos más urgentes para Guatemala es la inversión en infraestructura. El país necesita recursos considerables para cerrar la brecha en carreteras, puertos, aeropuertos y energía. Un mercado de valores eficiente permitiría estructurar financiamiento para estos proyectos a través de bonos de infraestructura, fondos especializados y asociaciones público-privadas (APP) más dinámicas.

Modelos exitosos en la región han demostrado cómo estos mecanismos pueden movilizar grandes volúmenes de inversión sin comprometer las finanzas públicas. En México, los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibras) han permitido captar miles de millones de dólares para el desarrollo de infraestructura y proyectos inmobiliarios. En Brasil, los debentures incentivados han sido fundamentales para el financiamiento de proyectos energéticos y viales, ofreciendo incentivos fiscales a inversionistas interesados en este tipo de activos. Guatemala podría beneficiarse de estrategias similares, adaptándolas a sus necesidades y marco regulatorio.

Es fundamental destacar que la creación de un mercado de capitales moderno no está diseñada exclusivamente para los grandes grupos económicos. De hecho, su impacto positivo se extiende a toda la sociedad, permitiendo que cualquier persona con ahorros pueda invertir en instrumentos financieros seguros y rentables. Esto no solo democratiza las oportunidades de inversión, sino que también brinda a la población una alternativa para construir patrimonio a largo plazo.

Para las pymes, contar con acceso a un mercado de valores estructurado significaría poder emitir deuda en condiciones más favorables. Esto es especialmente relevante para empresas con modelos de negocio escalables, que requieren financiamiento para expansión y crecimiento. Asimismo, permitiría que inversionistas institucionales, como fondos de pensiones y aseguradoras, diversifiquen su portafolio y generen mayores retornos para sus beneficiarios.

Un aspecto crucial en el desarrollo de un mercado de capitales es la confianza. Para garantizar su correcto funcionamiento, es imprescindible implementar mecanismos de supervisión y control que prevengan fraudes y protejan a los inversionistas. La transparencia y la solidez de la regulación son factores determinantes para evitar escándalos financieros y fomentar la participación en el mercado. La adopción de normas internacionales de gobernanza y mejores prácticas regulatorias contribuiría a la creación de un entorno seguro, confiable y atractivo para inversionistas nacionales e internacionales.

El desarrollo de un mercado de capitales en Guatemala no puede depender únicamente del sector financiero o del Gobierno. Es necesario que todos los actores del sistema económico y productivo se involucren activamente en su promoción y respaldo. La academia debe formar a futuros profesionales en finanzas y mercados de valores; el sector privado, impulsar la adopción de nuevas herramientas de financiamiento; los inversionistas institucionales, comprometerse con una visión de largo plazo, y el sector público debe no solo generar un marco regulatorio que garantice transparencia y estabilidad, sino también apoyar de manera irrestricta el crecimiento del sector privado, facilitando condiciones óptimas para su desarrollo, eliminando barreras innecesarias y promoviendo un entorno propicio para la inversión y la generación de empleo.

Guatemala tiene el potencial de convertirse en un país con mercados financieros sofisticados, capaces de atraer inversión extranjera y generar crecimiento sostenible. La discusión y aprobación de una Ley de Mercado de Capitales no es solo una necesidad, sino una oportunidad para construir un ecosistema financiero más inclusivo y seguro.

La responsabilidad de impulsar este tipo de reformas recae en todos los guatemaltecos que desean un mejor futuro para el país. Es momento de actuar con visión de largo plazo y consolidar a Guatemala como un destino atractivo para la inversión y el desarrollo. El crecimiento no puede esperar y el futuro financiero del país depende de decisiones que deben tomarse hoy.

* Juan Esteban Sánchez, es director ejecutivo, Invest Guatemala

