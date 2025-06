Por qué el sello en la miel pura combate productos adulterados y de contrabando

Copiasuro es una cooperativa en la que trabajan los cuatro eslabones de la cadena apícola, entre los que destacan la producción, el acopio, la exportación y el envasado de miel de abeja. Para vender su producto tanto en el mercado nacional como en el internacional, Álvaro Almengor, apicultor asociativo FairTrade, menciona que la cooperativa cuenta con certificados especiales como FairTrade —sello que poseen desde hace más de 25 años— y Natureland, que se centra en movimientos verdes.

Actualmente, Copiasuro busca crecer y aumentar su capacidad de almacenamiento. Además, planean expandirse al mercado estadounidense, para vender sus productos tanto a granel como envasados.

Durante 2024, el país exportó US$4.2 millones en miel, lo que representó un aumento de un millón con respecto a 2023. Esto, según Xiomara Morales, presidenta del comité apícola de Agexport y CEO de Five Honey. Según Jacobo Pieters, jefe de la Unidad de Inteligencia de Mercados de Agexport, las exportaciones se dirigieron principalmente al mercado europeo, en países como Suiza y Alemania.

Pieters argumenta que contar con miel certificada prepara el producto para ingresar en mercados exigentes y con poder adquisitivo para compras de valor agregado. No obstante, según Morales, el problema es la adulteración de la miel.

“Localmente nos está matando la adulteración de miel”, expresa Morales.

Andy Burge, gerente general de la Reserva Natural Privada Los Tarrales, afirma que un problema que enfrentan muchos apicultores es esa adulteración, tanto en Guatemala como a nivel mundial. Según Burge, la miel está entre los cinco productos más adulterados del mundo para el consumo humano. Según Morales, casi el 95% de la miel comercial no es completamente natural.

El país exportó US $4.2 millones de miel durante el 2024. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Adulteración y contrabando

Muriel Ramírez, coordinadora y vocera de la Comisión de Defensa de Comercio Formal, adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala, afirma que se han identificado posibles adulteraciones en productos, especialmente de productores de áreas rurales que pueden desconocer acciones o mecanismos para dar un buen trato a la miel, lo que propicia mezclas de agua con azúcar para cumplir con el estándar de producción, pero no con el de calidad.

En los registros del Observatorio contra el Contrabando de la Cámara de Alimentos y Bebidas (CGAB), la miel de abeja no figura entre los principales índices, asegura Luis Mazariegos, director de dicha unidad.

No obstante, Mazariegos destaca que se han avistado, de forma esporádica, ingresos de toneles de miel provenientes de países vecinos. “No consideramos que sea una fuerte distorsión en el mercado nacional hasta el momento”.

Mazariegos explica que adulterar la miel o copiar su sabor no es complicado, pues la característica que identifican los consumidores es la dulzura, la cual se puede reproducir mediante fructosa, sacarosa u otros edulcorantes.

Trazabilidad: el ADN de la miel

“La trazabilidad es como la historia, de dónde viene la miel”, relata Morales, quien añade que las certificaciones internacionales brindan confianza al ciudadano, al garantizar que todo se ha manejado de manera correcta.

Pieters argumenta que, aunque las certificaciones no son obligatorias, sí son requeridas. Es decir, un apicultor puede exportar sin estar certificado, pero el proceso será más complicado. Para la miel, Pieters asegura haber identificado más de 86 certificaciones de origen guatemalteco hacia el mercado internacional, las cuales abarcan desde buenas prácticas hasta compensaciones justas para el trabajador, correcta distribución e incluso almacenamiento adecuado.

No obstante, las certificaciones exigidas no son siempre las mismas. Según Morales, Europa requerirá sellos distintos a los de Asia o Sudamérica. “FairTrade es internacional, eso sirve mucho para ciertos países”. Morales recalca que el objetivo de las certificaciones es demostrar que el producto cumple con todas las normas y que no está adulterado.

Para exportar, Morales menciona que se necesitan diversos requisitos, empezando por los establecidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, así como el Ministerio de Salud. En los apiarios, según Morales, se deben cumplir las normas de inocuidad y contar con certificaciones.

Para exportaciones, es necesario contar con diferentes certificados para diferentes países. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Según datos proporcionados por el Ministerio de Economía (Mineco), la miel producida en el país está sujeta a normas técnicas emitidas por Coguanor, las cuales se encuentran alineadas con estándares internacionales como el Codex Alimentarius y otras regulaciones específicas de regiones como la Unión Europea y Estados Unidos.

La implementación de las normas técnicas requeridas en Guatemala, según el Mineco, depende del punto de partida del productor; sin embargo, implica pasos como la adaptación de procesos, capacitación técnica y costos asociados a certificaciones, entre otros procedimientos. Para los pequeños productores, el Mineco asegura que se cuenta con asistencia técnica gratuita, certificaciones grupales y esquemas de cofinanciamiento.

Oportunidad de exportaciones

En los próximos tres años se podrían aumentar las exportaciones de miel en un 45%, según Pieters, siempre que se siga una estrategia de internacionalización consciente y se localicen los mercados con mayor demanda, así como una propuesta de valor clara para la exportación.

“Nos hemos percatado de que el sector tiene un gran potencial de crecimiento, no solo para poder cumplir con las necesidades a nivel nacional, sino también un potencial para poder exportar”, afirma Ramírez.

Pieters señala que, aunque la miel es un endulzante natural, no se clasifica en la misma categoría que el azúcar refinada, lo que puede impulsarla como un producto saludable y orientado a un mercado con menor consumo de azúcar. A partir de esta categoría, afirma que el consumo global de miel aumentó de un 5% a un 6% interanual.

“Para que tengamos una idea, una economía normal o estable crece un 3%, o sea que podemos decir que la miel está creciendo al doble de la velocidad que una economía sana”, externa Pieters. Además, agrega que la industria genera más de seis mil empleos directos. En la misma línea, Almengor afirma que en el Regapi están registrados 4,200 apicultores y 6,200 apiarios.

Almengor relata que, durante más de 30 años, se han encargado de exportar materia prima, especialmente a países como Alemania, donde la miel se envasa y luego se vende al consumidor final. Para generar valor agregado, asegura que buscan, en lugar de exportar a granel, vender internacionalmente productos finales.

Luis Manuel Ávila, jefe ejecutivo del Programa Moscamed, externa que también se busca instruir en la producción de jabones, cremas, champús y dulces, para darle un valor agregado a la comercialización de la miel.

El sector apícola genera seis mil empleos directos. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Desventaja en la competencia

Pieters asegura que, a nivel internacional, se compite contra la miel adulterada, lo que representa una complicación al momento de buscar la internacionalización del producto. Además, señala que existe una fuerte competencia en el mercado global, como es el caso de China, país que cuenta con mayor escala y subsidios gubernamentales. Pieters menciona que esta nación podría absorber una porción de la demanda del mercado europeo.

Ávila afirma que la miel adulterada puede generar daños, ya que no cumple con los parámetros de calidad, pureza, sanidad e inocuidad para el consumo humano. “El poder encontrar y tener al gremio de productores de manera consolidada, definiendo sus procesos e identificando correctamente de dónde se está extrayendo la miel, es crítico”.

Recuerda que gran parte del mercado de la miel en Guatemala se destina a la exportación y que, para ello, son necesarios requerimientos que pueden ser más estrictos. La trazabilidad, según Ávila, es crítica, pues demuestra que el productor sí generó la miel a través de cooperativas.

Ávila añade que, cuando se trabaja en la informalidad, no es posible certificar los productos, lo que complica que los subproductos de la colmena cumplan con los requisitos mínimos de salud exigidos por los mercados de destino.

Algunos productores en Guatemala, según datos del Ministerio de Economía (Mineco), tienen limitado acceso a tecnología y asistencia técnica especializada, además de dificultades para costear certificaciones y baja digitalización, sumado al desconocimiento de requisitos normativos. Esto, según el Mineco, afecta directamente su capacidad competitiva, lo que les impide acceder a mercados de mayor valor.

Pasos a seguir

Ramírez menciona que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) emite ciertos registros esenciales para la identificación del apiario y el control de la cantidad de colmenas. Parte de la estrategia para generar competitividad, según Ramírez, es la creación de una alianza entre el Ministerio de Economía (Mineco) y el Ministerio de Salud, con el fin de emitir certificados y registros sanitarios.

Asimismo, Ramírez asegura que es necesario proporcionar insumos técnicos al MAGA para que brinde acompañamiento a los productores de miel, además de impulsar un proceso de tecnificación. Esto, con la intención de guiar a los apicultores hacia la formalidad.

Del mismo modo, externa que se deben realizar revisiones de los productos utilizados, como pesticidas o agroquímicos. En este contexto, el Mineco destacó la existencia del Programa Nacional de Muestreo para la Detección de Residuos y Contaminantes Químicos, y los Límites Máximos Permisibles en la Miel de Abejas.

Pieters, por su parte, considera que, para alcanzar el potencial de crecimiento en exportaciones, es necesario identificar los mercados, buscar protocolos de admisibilidad y lograr que el gremio empresarial, de forma consolidada, promueva la apertura hacia mercados internacionales.

A partir de una diversificación de productos y actividades, se abre una oportunidad para que los productores guatemaltecos puedan crecer, afirma Ávila.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.