Sintonice la nueva temporada de Vamos Al Grano, el pódcast de Guatemala No Se Detiene

Por segunda temporada consecutiva, Prensa Libre, dentro alianza Guatemala no se detiene, anuncia la emisión del videopodcast Vamos Al Grano, un espacio de diálogo constructivo sobre los temas más críticos que impactan en la generación de empleo en el país y aquéllos que podrían estar dilatando el desarrollo, como la infraestructura prioritaria.

El formato mantiene la línea de ofrecer periodismo de soluciones y la discusión sobre políticas públicas eficaces que aceleren la creación de plazas formales de trabajo y la competitividad económica de Guatemala.

¿Cuándo y dónde escuchar Vamos Al Grano, de Guatemala No Se Detiene?

A partir de este 13 de mayo de 2026, a las 18.00 horas, usted podrá ver y escuchar cada episodio por los canales de YouTube de Prensa Libre y Guatevisión, en el espacio Vamos al Grano. También podrá escucharlo en la cuenta de Spotify Prensa Libre Guatemala, a esa misma hora y en Prensa Libre Radio, cada jueves –desde el 14 de mayo hasta el 4 de junio– a las 10 de la mañana- .

El primer episodio de la temporada será sobre el sistema de transporte integrado en la capital y se titula: Aerometro en Guatemala: “¿Estamos llegando al límite de transporte?” con Eddy Morataya, gerente general de la Empresa de Transporte Municipal de la Municipalidad de Guatemala y Klamcy Solórzano, coordinadora del aerómetro.

La segunda parte de la temporada se podrá consumir en la primera semana de agosto, mismos canales y horarios.

El conductor de esta segunda temporada será el presentador de Guatevisión Ricardo García Santander.

Aquí puede encontrar todos los episodios de la primera temporada y los resúmenes de los mismos, donde destacaron temas como el desarrollo de infraestructura hasta mejoras en el clima de negocios desde la visión de autoridades y ejecutivos.

Sobre Guatemala No Se Detiene

Desde agosto de 2023, Prensa Libre, Guatevisión y la estrategia multisectorial Guatemala No Se Detiene mantienen una alianza de contenidos para impulsar la solución de problemáticas nacionales relacionadas con la atracción de inversión que permita mejorar las condiciones económicas de los guatemaltecos.

Cada lunes, a las 22.00 horas (después del noticiero estelar), por Guatevisión, se estrenan programas periodísticos con temas que van desde la necesidad de nueva infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, hasta los avances del sector privado del país, en conjunto con sus contrapartes estatales, en atracción de inversiones, desarrollo de capital humano, promoción turística, entre otros.

Los jueves se publica un reportaje especializado en la edición impresa de Prensa Libre, y todos los contenidos están disponibles en un micrositio dentro de Prensalibre.com.