Vamos al grano | Walmart: “Guatemala es el mercado del futuro para nosotros en Centroamérica”

Durante el nuevo episodio de Vamos al grano, el videopódcast de Guatemala no se detiene, Ricardo García Santander, de Guatevisión, conversó con Aquileo Sánchez, director regional de Asuntos Corporativos de Walmart México y Centroamérica.

El año pasado, la multinacional anunció que destinará US$700 millones en Guatemala en un período de cinco años, y que generará 3 mil 500 empleos directos.

“Ya hoy exportamos desde Guatemala más de US$1,300 millones que compra directamente Walmart para vender principalmente en tiendas de Estados Unidos. Mucho ello también se vende en Centroamérica", indica.

¿Cuál ha sido el balance en el primer año de esta inversión? ¿Qué áreas de oportunidad puede mejorar el país como destino de inversión? Esto fue lo que se comentó durante el podcast.

Vamos al grano en el tema de atracción de inversiones: 5 puntos

Certeza jurídica constante y tecnificada: La seguridad legal es el pilar para tomar decisiones de inversión. Propone tecnificar y automatizar los procesos públicos, ya que “la inversión es un animal asustadizo” y depende de que las reglas se apliquen con consistencia y sin discrecionalidad.

Infraestructura y logística eficientes: Señala que el movimiento fluido de mercadería es crucial. Obstáculos como bloqueos en carretera o problemas naturales generan "estrés inmenso" a las operaciones, afectando a consumidores y trabajadores. Es deseable mejorar carreteras, muelles, aduanas y plataformas viales.

Alianzas público-privadas, "el único camino": Destaca que el Estado tiene recursos limitados y debe priorizar bien; el sector privado puede complementar con inversión. Las APP deben buscar mejorar la calidad de vida, simplificar la economía y resolver cuellos de botella.

Digitalización de trámites: La falta de plataformas electrónicas ralentiza procesos. Proponen sistemas digitales que permitan a las autoridades procesar licencias y permisos con diligencia y transparencia, sin depender de papeleo físico.

Formalización y combate a la informalidad: Guatemala tiene un comercio informal alto que no paga impuestos ni protege derechos del consumidor, indica. Esto representa un potencial de crecimiento si se logra migrar hacia la formalidad con incentivos y reglas claras.

