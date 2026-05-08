VIDEO: ¿Cómo está la carretera entre Santa Elena Barillas y Taxisco? Esto encontramos

La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, mediante el artículo 95, permite que las unidades ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) adjudicen contratos de infraestructura vial con una vigencia máxima de 36 meses a partir de la entrada en vigor de la normativa.

El artículo incorpora una modalidad especial de licitación por emergencia, orientada a reducir los tiempos de ejecución y facilitar intervenciones rápidas en carreteras, especialmente durante la temporada de lluvias.

Hay una lista de al menos 10 proyectos que se ejecutan en este momento bajo este mecanismo.

Un equipo de Guatevisión recorrió tres de los tramos entre las rutas CA-1 Oriente y CA-2 Occidente, comenzando en el kilómetro 38 de la CA-1 Oriente, que conecta con Santa Elena Barillas. En este tramo se tiene contemplado el recapeo total de 22.7 kilómetros, desde el desvío a Fraijanes hasta Villa Canales. Ya fue contratado y está por iniciar.

Como segundo punto se viajó al kilómetro 144 de la CA-2 Oriente, precisamente en el tramo que se ubica desde Chiquimulilla hacia Jutiapa. Este proyecto ya fue contratado y contempla el recapeo desde el kilómetro 116, pasando por el puente Las Margaritas hasta el desvío a Las Lisas.

Finalmente y siempre sobre la CA-2 Oriente, pero ahora en el kilómetro 94, en Taxisco, Santa Rosa, se contempla el recapeo desde el kilómetro 93, en Taxisco, Santa Rosa, hasta el 116 en dirección a Chiquimulilla. La primera licitación no fue adjudicada por ofertas que no cumplían con las bases, por lo que ya se inició un nuevo proceso.

Además de los tres puntos que recorrimos, hay otros siete tramos donde ya se proyectan trabajos de recapeo:

Aldea El Ingeniero, Chiquimula, hacia Quetzaltepeque, sobre la CA-10.

Río Hondo hasta el desvío de Gualán, en Zacapa, sobre la CA-9 Norte.

Morazán, entre El Progreso y Baja Verapaz, sobre la CA-14.

San Carlos Sija a Malacatancito, entre Quetzaltenango y Huehuetenango, sobre la CA-1 Occidente.

Escuintla a Siquinalá, sobre la CA-2 Occidente.

El Asintal hacia Flores Costa Cuca y Coatepeque hasta Tilapa, entre Retalhuleu, Quetzaltenango y San Marcos, sobre la CA-2 Occidente.

San Bartolo Aguas Calientes a Malacatancito, entre Totonicapán y Huehuetenango, sobre la CA-1 Occidente.

En una conversación transmitida por Guatevisión, José Ardón, director ejecutivo de la Cámara de la Construcción, hizo un llamado a garantizar "los recursos para que las intervenciones puedan realizarse de forma preventiva. Por ejemplo, meses antes de la época de lluvias, en lugar de actuar cuando el daño ya está ocurriendo”.

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