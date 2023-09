VIDEO | ¡El interesante mundo de la Programación: Cuánto se gana, cómo incentivar a los jóvenes y los retos que tenemos como país

En este sexto programa de #GuatemalaNoSeDetiene, demostramos que estudiar programación no solo no es aburrido, si no también ofrece un abanico de oportunidades laborales en distintas áreas más allá de los números. Además, si acompañas tu aprendizaje de manera bilingüe y te certificas, ¡puedes optar a salarios muy competitivos!