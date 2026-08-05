VIDEO: “Las plantas se abren a las 4:30 de la mañana y se cierran a las 7:00 de la noche”

La industria textil guatemalteca tiene una oportunidad única gracias a su cercanía con Estados Unidos, su experiencia manufacturera y las ventajas arancelarias frente a otros competidores. No obstante, aprovechar esas oportunidades dependerá de resolver los cuellos de botella, principalmente los relacionados con puertos, carreteras, aduanas y transporte.

Durante La Charla, Alejandro Ceballos, presidente de Vestex; Carlos Steiger, consultor en logística y gestión portuaria; y Wendy Mena, gerente de Estrategia de Promoción de Inversiones de Invest Guatemala, examinaron los principales cuellos de botella que afectan la competitividad del sector, así como las acciones necesarias para convertir la ventaja geográfica del país en una oportunidad de crecimiento económico.

Alejandro Ceballos explica que las empresas han tenido que adelantar inventarios para compensar los retrasos en los puertos, donde las materias primas pueden permanecer entre tres y seis semanas antes de llegar a las fábricas. “Cuando ustedes hablan de que llega el hilo, nosotros ya tenemos la camisa lista para que los 21 días no sean 21, sino que sean 10”, afirmó. Además, añadió que los problemas de movilidad han obligado a modificar las jornadas laborales: “Las plantas se abren a las 4.30 de la mañana y se cierran a las 19 horas”, afirmó.

El presidente de Vestex también explica que muchos de sus trabajadores salen antes del amanecer para evitar el tráfico y, aun así, regresan a sus hogares cerca de las 23 horas. Además, comenta que Guatemala tiene una “oportunidad de oro” para atraer más inversión gracias a las ventajas arancelarias frente a otros competidores; sin embargo, insiste en que se necesita voluntad política para ejecutar proyectos como la RM50 y mejorar el transporte público.

Carlos Steiger, consultor en logística y gestión portuaria, sostuvo que el país requiere una visión integral que vaya más allá de construir carreteras o ampliar los puertos. A su juicio, el verdadero reto consiste en aumentar la capacidad y agilizar la cadena logística, que comienza con los procesos aduaneros y se extiende hasta la coordinación entre las instituciones públicas. “La capacidad no solo se basa en la infraestructura física; se basa en la agilidad. Qué tan ágiles son los puertos o qué tan ágil es llegar a un puerto”, afirmó.

Wendy Mena, gerente de Estrategia de Promoción de Inversiones de Invest Guatemala, coincide en que los diagnósticos y los proyectos ya existen. “Ya existe un plan de movilidad de la ciudad, existe un plan dentro de la Ley de Infraestructura Vial Crítica, ya está la identificación de las carreteras principales que necesitamos atender para mejorar la movilidad entre puertos, fronteras y el área metropolitana”, afirmó. Sin embargo, subrayó que el desafío es ejecutarlos con rapidez para aprovechar la ventaja competitiva que ofrece la ubicación estratégica del país.



Los tres especialistas concluyen que Guatemala, para consolidarse como un destino de inversión y exportación, debe transformar los planes en acciones concretas que permitan reducir los tiempos logísticos y fortalecer la competitividad nacional.

Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.