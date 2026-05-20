VIDEO | “Se requiere experiencia previa”: 3 jóvenes narran lo que cuesta el primer empleo en Guatemala

En Guatemala, 7 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años no tienen un trabajo formal. Detrás de esa cifra hay miles de historias de jóvenes que estudian, emprenden y buscan salir adelante, pero que muchas veces se encuentran con la misma barrera, la falta de experiencia.

Evatni Morales, de 20 años, es una joven madre afrodescendiente que, mientras cuida a su hijo, también persigue otro sueño: convertirse en ingeniera química. Para salir adelante, ha trabajado de forma independiente desde muy joven. Comenzó vendiendo brownies en el colegio y luego se dedicó a la repostería. También aprendió a hacer trenzas y tomó cursos de uñas, actividad a la que actualmente se dedica junto con el área de belleza.

Cada año, miles de jóvenes guatemaltecos como Evatni se gradúan del diversificado, terminan cursos técnicos o incluso llegan a la universidad con la misma meta: conseguir trabajo. Sin embargo, al buscar una oportunidad laboral, muchos se encuentran con la misma respuesta: se necesita experiencia previa.

El equipo de Guatemala No Se Detiene recolectó 3 historias de jóvenes guatemaltecos de la misma edad -20 años- de cómo su primer empleo fue una experiencia altamente retadora.

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