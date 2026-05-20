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VIDEO | “Se requiere experiencia previa”: 3 jóvenes narran lo que cuesta el primer empleo en Guatemala
Encontrar un empleo formal sigue siendo un reto para miles de jóvenes en el país. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, en el área rural la informalidad prácticamente domina el mercado laboral.
En Guatemala, 7 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años no tienen un trabajo formal. Detrás de esa cifra hay miles de historias de jóvenes que estudian, emprenden y buscan salir adelante, pero que muchas veces se encuentran con la misma barrera, la falta de experiencia.
Evatni Morales, de 20 años, es una joven madre afrodescendiente que, mientras cuida a su hijo, también persigue otro sueño: convertirse en ingeniera química. Para salir adelante, ha trabajado de forma independiente desde muy joven. Comenzó vendiendo brownies en el colegio y luego se dedicó a la repostería. También aprendió a hacer trenzas y tomó cursos de uñas, actividad a la que actualmente se dedica junto con el área de belleza.
Cada año, miles de jóvenes guatemaltecos como Evatni se gradúan del diversificado, terminan cursos técnicos o incluso llegan a la universidad con la misma meta: conseguir trabajo. Sin embargo, al buscar una oportunidad laboral, muchos se encuentran con la misma respuesta: se necesita experiencia previa.
El equipo de Guatemala No Se Detiene recolectó 3 historias de jóvenes guatemaltecos de la misma edad -20 años- de cómo su primer empleo fue una experiencia altamente retadora.
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