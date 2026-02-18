Horóscopo de hoy miércoles 25 de febrero de 2026

Guatemala

Horóscopo de hoy miércoles 25 de febrero de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: quienes evalúan su labor admitirán que sus decisiones fueron acertadas.
Amor: habrá calidez y afinidad; se iniciará una nueva etapa en la pareja.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una persona desafiante que rechaza cambios pondrá a prueba su paciencia.
Amor: reconocerá errores con sinceridad y la seducción fortalecerá la relación.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un estancamiento permitirá que uno de sus proyectos recobre vigencia.
Amor: prestará más atención a la pareja y todo comenzará a mejorar.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver pendientes e iniciar trámites postergados.
Amor: un gesto emotivo marcará el inicio de un romance cálido.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: una situación le obligará a moderarse y actuar con prudencia.
Amor: una ex pareja comenzará a aparecer en lugares que frecuenta; conviene estar atento.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un giro inesperado en la rutina le llevará a tomar precauciones.
Amor: la afinidad en la pareja hará que cada encuentro sea inolvidable.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: será inevitable hacer cambios; conviene empezar por lo más pequeño.
Amor: señales indican que alguien desea acercarse; podría iniciar una relación.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un colega discrepará con ciertas medidas, aunque serán necesarias.
Amor: si presta atención, descubrirá a quien le admira en silencio.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el entorno manifestará rechazo a medidas difíciles de aplicar.
Amor: sentirá deseos de declarar su amor, incluso sin conocer del todo a esa persona.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: llegarán noticias alentadoras sobre su proyecto evaluado por personas influyentes.
Amor: emociones positivas fortalecerán el romance y consolidarán la relación.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: circunstancias favorables permitirán regularizar deudas y controlar gastos.
Amor: una cita comenzará tensa, pero terminará de forma divertida.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su percepción detectará errores ajenos y su desempeño destacará.
Amor: no lo advertirá de inmediato, pero alguien quedará impactado por su encanto.

Si usted cumple años hoy es una persona desconfiada de las personas extrovertidas, porque la timidez le brinda seguridad

