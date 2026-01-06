Jornada violenta en Guatemala deja al menos ocho víctimas en ataques armados en la capital, Mixco y la provincia

Una serie de ataques armados registrados en las últimas horas de este martes 6 de enero dejó un saldo de cuatro personas muertas y al menos cuatro heridas, en distintos puntos del área metropolitana y de la provincia, según reportes de cuerpos de socorro.

En la zona 6 capitalina, en la 20 avenida y 4ª. calle, los Bomberos Voluntarios atendieron a un hombre herido por arma de fuego, quien viajaba como pasajero en un mototaxi. Fue trasladado en estado grave.

Ese punto un joven de 18 años resultó herido en el abdomen y la espalda. Fue trasladado en estado delicado al Hospital General San Juan de Dios.

En la zona 18, en la 15 avenida B y 7ª. calle, un hombre de 29 años recibió un disparo en el tórax. Fue estabilizado y trasladado al Hospital General San Juan de Dios.

En la zona 13, en la avenida Hincapié y 1ª. calle, un hombre de 32 años resultó herido en el abdomen y el tórax. Fue trasladado en estado delicado al Hospital Roosevelt.

En la zona 10, en la 20 calle y 18 avenida, una mujer de 20 años fue alcanzada por proyectiles en el tórax. Fue estabilizada y llevada a un centro asistencial privado.

Uno de los hechos mortales ocurrió en la zona 21, en la 5ª. avenida y 2ª. calle de la colonia Guajitos, donde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 37 años, con heridas de bala en el cráneo.

Otro ataque mortal se registró en la colonia Vista El Valle, Lo de Coy, zona 1 de Mixco, frente a los apartamentos Berlindo (1ª. avenida B y 17 calle). En el lugar fue localizado el cadáver de un hombre no identificado, de entre 30 y 35 años, que vestía pantalón de lona celeste, camisa corinta y zapatos blancos.

En el Parcelamiento Caballo Blanco, aldea La Blanquita, Retalhuleu, fue encontrado muerto un hombre de unos 40 años, no identificado. Vestía pantaloneta rosada y playera gris.

En el barrio El Recreo, zona 8 de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz, los Bomberos Municipales Departamentales localizaron el cuerpo de un hombre con señales de violencia, a un costado de la vía pública.

Un hecho armado ocurrió en la 1a. avenida B y 17 calle, frente a los apartamentos Berlindo, colonia Vista El Valle, Lo de Coy, zona 1 de Mixco



Ataque armado en la Cuchilla, zona 6, 20 avenida y 4a calle. Se traslada a herido grave con múltiples impactos de bala.



Un ataque armado ocurrió en el Parcelamiento Caballo Blanco, de la Aldea la Blanquita, Retalhuleu.



