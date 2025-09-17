Absuelven a exfiscal Paola Pimentel señalada de divulgar datos del caso Manipulación de Justicia

La jueza Patricia Veras absolvió este miércoles 17 de septiembre a la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Paola Pimentel, quien era señalada por el Ministerio Público (MP) de revelar declaraciones reservadas correspondientes al expediente del caso Manipulación de Justicia, en el que figuraba como señalado el militar Érick Melgar Padilla, informaron fuentes judiciales.

Previo a dictar su resolución, la jueza escuchó la última palabra de Pimentel, quien se declaró inocente y defendió su trayectoria en la Fiscalía. Durante el debate, la prueba material presentada por el MP fue cuestionada por la juzgadora.

Tras haber enfrentado un juicio que calificó como “una situación bastante complicada”, Pimentel expresó su satisfacción por la resolución emitida por el tribunal. Según dijo, el fallo le permitió recuperar la confianza en el sistema de justicia guatemalteco.

“Lamento que haya llegado hasta esta instancia. Ha sido una situación bastante complicada, muy difícil, no solo para mí, sino también para mi familia”, dijo la exfiscal, y añadió: “Me ha afectado demasiado, incluso ha afectado mi reputación.”

También expresó: “Estoy muy agradecida con Dios, en primer lugar, porque, a pesar de que ha sido una situación difícil, pues a mí Dios no me dejaba sola. Agradezco el apoyo de esas personas que, sin conocerme, se abocaron a mí y me ofrecieron su apoyo.”

“Estoy agradecida con la resolución. Creo que es una resolución bastante objetiva, que aún me hace pensar que todavía existe justicia aquí en Guatemala.”“Todavía podemos confiar en un sistema de justicia aquí en Guatemala. Es bastante importante también que la gente sepa que aún existe justicia aquí en Guatemala. Creo que todos estamos un poco decepcionados, ¿verdad? Pero todavía podemos creer”, concluyó Pimentel.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

