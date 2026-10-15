Absuelven por segunda vez a señalado de dañar monumento a Reina Barrios durante manifestación

Justicia

Absuelven por segunda vez a señalado de dañar monumento a Reina Barrios durante manifestación

Rudy López Pablo, señalado de dañar el monumento a Reina Barrios durante una protesta en el 2021, es absuelto por segunda vez. Jueza señala inconsistencias en las declaraciones de los testigos.

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ABSUELVEN A RUDY LÓPEZ. TEMA DE DAÑOS A MONMUMENTO A REINA BARRIOS

Rudy López Pablo - al centro- es absuelto del delito de depredación de bienes culturales. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Rudy López Pablo, señalado de dañar la cabeza del monumento a José María Reina Barrios durante una manifestación, fue absuelto en la repetición del juicio en su contra.

Luego de que una Sala de Apelaciones ordenara repetir el juicio, López Pablo enfrentó nuevamente un proceso penal por presuntamente ser el responsable de los daños al monumento durante las manifestaciones del 12 de octubre de 2021 en la ciudad de Guatemala.

López Pablo ya había sido absuelto por un tribunal el 2 de marzo de 2023. Sin embargo, una Sala de Apelaciones ordenó repetir el juicio y, durante una audiencia celebrada este jueves 15 de octubre de 2026, fue absuelto nuevamente.

Durante su última intervención, antes del cierre del debate, López Pablo pidió a la jueza María del Carmen Zamora, del Tribunal Séptimo de Sentencia, que "se haga justicia". El acusado enfrentó el proceso por el delito de depredación de bienes culturales.

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Durante la lectura de su resolución, la juzgadora señaló inconsistencias en las declaraciones de los testigos.

Explicó que uno de los testimonios no fue fiable, debido a que el testigo cambió su versión de los hechos.

Además, señaló deficiencias en algunas pruebas y la pérdida de la cadena de custodia de la cabeza del monumento.

Juan Castro, abogado defensor, indicó que los medios de investigación carecen de veracidad.

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Durante las manifestaciones por el Día de la Hispanidad, varias personas fueron grabadas mientras intentaban derribar monumentos ubicados en las avenidas de la Reforma y Las Américas.

López Pablo, originario de Colotenango, Huehuetenango, fue detenido el 12 de octubre de 2021, señalado de haberle quitado la cabeza a la estatua de José María Reina Barrios.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

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