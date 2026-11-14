Así habrían operado los señalados de hurtar tarjetas de débito y trasladar dinero a cuentas de familiares y amigos

El Ministerio Público (MP) informó de la captura de tres personas señaladas de hurtar tarjetas de débito o fondos de cuentahabientes.

Añadió que el viernes 13 de noviembre, con apoyo de la Policía Nacional Civil, efectuó tres diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en dos inmuebles de la capital y uno en Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

Según el MP, las diligencias se efectuaron como parte de una investigación contra exempleados de entidades bancarias.

Añadió que, como resultado, se coordinó la aprehensión de Michael D., por el delito de hurto agravado en forma continuada; Elfido C., por hurto agravado, y Astrid H., por el delito de uso ilegal de tarjetas de crédito o débito.

Además, según el ente investigador, se citó a Diego H. para rendir su primera declaración por el delito de hurto agravado en forma continuada.

Según la investigación, estas personas son presuntas responsables de ocasionar, en conjunto, un daño patrimonial de Q172 mil 270, ya que, mediante el abuso de sus atribuciones, hurtaban tarjetas de débito o fondos de cuentahabientes.

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Los fondos eran retirados en efectivo o depositados en cuentas personales de los señalados o en las de sus familiares o amigos, según el MP.

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