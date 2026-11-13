“Los Duvalier”: Quiénes son los colombianos capturados y trasladados a Guatemala por el caso de préstamos gota a gota

A solicitud del Ministerio Público (MP) y como resultado de las acciones de investigación y cooperación internacional fueron trasladados desde Colombia hacía Guatemala Luis E. y Katherine G., de nacionalidad colombiana, en cumplimiento a orden de aprehensión en su contra por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.

El MP afirmó que estas personas quienes contaban también con nota roja vigente de Interpol Guatemala, son señaladas como los presuntos líderes de la estructura criminal transnacional “Los Duvalier”, vinculada con la modalidad delictiva conocida como “gota a gota”.

Ambos fueron recibidos y aprehendidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora y fueron trasladados para ser puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente, para continuar con el procedimiento penal que corresponde, agregó el ente investigador.

Explicó que estas capturas son resultado de investigaciones realizadas por la fiscalía contra estructuras criminales vinculadas con la modalidad “gota a gota” que consiste en la concesión de préstamos inmediatos, principalmente a comerciantes y personas particulares, bajo el esquema de cobro diario y elevados intereses.

Según la información obtenida durante la primera fase del caso, las estructuras utilizaban tarjetas de presentación y controles de pago para ofrecer créditos de fácil acceso.

Posteriormente, los cobradores eran distribuidos en distintas zonas del territorio nacional para efectuar el cobro de los préstamos y sus intereses, según el MP.

Parte de los recursos obtenidos eran ingresados al sistema financiero, se utilizaban para el funcionamiento de la estructura y se enviaban al extranjero mediante remesas o transferencias de baja cuantía, amplió la fiscalía.

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Remarcó que la investigación permitió identificar una dinámica de carácter transnacional, con participación de personas de nacionalidad colombiana y colaboradores en Guatemala, así como relaciones con otros países de Latinoamérica.

Recordó que, en diciembre de 2024, el MP y la Policía Nacional Civil desarrollaron más de 160 diligencias de allanamiento en 17 departamentos del país, teniendo como resultado la captura de integrantes de la estructura y la incautación de dinero en efectivo de distintos países, armas de fuego, teléfonos y documentos, entre otros indicios.

Estas acciones están orientadas a combatir estructuras criminales transnacionales vinculadas con operaciones financieras ilícitas y otras actividades delictivas, a decir del MP.

El ente investigador indicó que continuará desarrollando las diligencias de investigación correspondientes, con respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia de las personas sometidas a proceso.

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