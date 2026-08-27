Botín de extorsionistas: PNC decomisa Q548 mil 300 durante allanamiento en El Granizo 2

Más de medio millón de quetzales fueron decomisados durante un allanamiento en la colonia El Granizo 2, zona 7, donde las autoridades capturaron a un hombre señalado de administrar el dinero, que podría estar relacionado con extorsiones, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y fiscales del Ministerio Público (MP) capturaron en flagrancia a Bernardo “N”, de 39 años, durante la diligencia efectuada en la 33 avenida y 46 calle de esa colonia.

En el inmueble, las autoridades localizaron Q548 mil 300, según informó la PNC.

La diligencia forma parte de las investigaciones por casos de extorsión y ataques armados ocurridos en ese sector de la zona 7.

César Mateo, vocero de la PNC, informó que las autoridades efectuaron cuatro allanamientos y afirmó que el dinero decomisado es producto de actividades ilícitas, principalmente de extorsiones.

“La Policía Nacional Civil está impactando a estas estructuras criminales, impactando su operatividad, su logística y su bolsillo”, añadió Mateo.

El detenido y el dinero decomisado quedaron a disposición del juzgado correspondiente para que se determine la situación legal del capturado.

Mateo también hizo un llamado a la población para denunciar hechos delictivos al número de emergencias 110 de la PNC o al 1561 de Crime Stoppers.

Más de medio millón de Quetzales incautados a extorsionista en allanamiento en El Granizo, zona 7#EstamosCumpliendo #ProtegerYServir pic.twitter.com/BXlobU1ukg — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 27, 2026

Capturan a hombre con más de Q548 mil, posiblemente de extorsiones



La #DEIC, junto al #MP durante un allanamiento realizado en la colonia El Granizo II, zona 7, localizaron Q548,300.



Este operativo forma parte de las investigaciones por casos de extorsiones y ataques armados pic.twitter.com/TP1YqmBxUV — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 27, 2026

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