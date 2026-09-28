Cámaras de videovigilancia irregulares son retiradas en San Pedro Ayampuc

Justicia

Cámaras de videovigilancia irregulares son retiradas en San Pedro Ayampuc

Más cámaras clandestinas que presuntamente eran utilizadas por estructuras criminales fueron retiradas en distintos puntos del país por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Alvaro Castañeda Estrada

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Más cámaras clandestinas que presuntamente eran utilizadas por estructuras criminales fueron retiradas en distintos puntos del país por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). (Foto Prensa Libre: PNC Guatemala)

Este lunes 28 de septiembre, la PNC informó por medio de sus redes sociales sobre la localización de cámaras de videovigilancia en San Pedro Ayampuc que presuntamente eran utilizadas por grupos criminales.

Investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) del Departamento de Delitos Contra la Vida, en coordinación con agentes de la Subdirección General de Tecnología, Apoyo y Logística, Asesoría Jurídica y la Comisaría 12, retiraron cinco cámaras de vigilancia en la colonia Las Villas, San Pedro Ayampuc.

Además, el 26 de septiembre fueron localizadas y retiradas 15 cámaras de videovigilancia en la aldea Boca del Monte y Villa Canales, como resultado de acciones de investigadores de la DEIC, en coordinación con la Subdirección de Tecnología y la Secretaría de Asesoría Jurídica.

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De acuerdo con información de la PNC, estos dispositivos ilegales eran utilizados por estructuras criminales para labores de vigilancia.

La PNC añadió que estos operativos buscan fortalecer la seguridad y tranquilidad de los vecinos como parte de las acciones para identificar y desarticular sistemas de vigilancia instalados clandestinamente en espacios públicos.

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