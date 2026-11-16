Capturan a cuatro personas en operativo contra estructura señalada de ordenar asesinatos en zonas 18 y 6

El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), llevó a cabo 12 diligencias de allanamiento en inmuebles de la zona 18 de la capital, como parte de una investigación contra una estructura criminal señalada de dedicarse al narcomenudeo y al sicariato.

Pintas con las siglas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la palabra "Kaibil", armas de fuego, municiones, drogas y vehículos con reporte de robo figuran entre los hallazgos de los allanamientos efectuados por la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Durante el operativo fueron capturados Carlos Alberto Méndez Zurdo, Gerson Esmaily Acevedo, Jairo Yair Milian Urías y Yennifer Maydelin Santiago Gabriel.

De acuerdo con las pesquisas, Méndez Zurdo es señalado como presunto cabecilla de la estructura y estaría vinculado con la planificación de asesinatos en las zonas 18 y 6 de la capital.

Una fuente relacionada con el operativo indicó que la organización presuntamente perpetraba ataques contra grupos de más de tres personas, incluidos niños, con el propósito de infundir terror.

Carlos Méndez Zurdo registra un antecedente por extorsión

De acuerdo con el reporte de la Subdirección General de Investigación Criminal (DIP-SGIC) capturaron a Méndez Zurdo en la zona 6 de la capital.

El hombre, de 29 años, tenía una orden de captura por los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita.

Además, registra un antecedente por extorsión de enero del 2016, de acuerdo con la PNC.

Gerson Acevedo, señalado como presunto sicario

En la colonia Lo de Rodríguez, zona 18, el MP y la PNC, capturaron a Gerson Esmaily Acevedo, de 36 años.

Durante la diligencia, las autoridades le incautaron 43 bolsas con marihuana, 41 envoltorios conocidos como «colmillos» con cocaína, Q5 mil 983 y una pistola calibre .380, con reporte de robo desde el 1 de octubre del 2024. De acuerdo con el MP, el arma fue robada por individuos armados en la zona 4 de la capital.

También se decomisaron una motocicleta, un teléfono celular y una tableta.

La PNC señala a Acevedo como presunto sicario vinculado con hechos criminales y enfrentamientos con agentes policiales en sectores de la zona 18.

Además, según el reporte, registra antecedentes por portación ilegal de arma de fuego, homicidio en grado de tentativa, asociación ilícita y asesinato en grado de tentativa.

Durante el operativo, las autoridades identificaron un punto elevado que era utilizado por la estructura para vigilar los movimientos en el sector.

"Desde aquí nos vigilaban. Estaban arriba, en la loma", indicó una fuente relacionada con las diligencias.

La estructura criminal utiliza presuntamente un puesto de vigilancia ilegal ubicado en una loma de Lo de Rodríguez, zona 18 de la capital, para controlar los movimientos en el sector. (Foto Prensa Libre: MP)

Armas, drogas y motocicletas entre las evidencias

En los inmuebles allanados, las autoridades localizaron armas de fuego, municiones, radiotransmisores, teléfonos celulares, tabletas, dinero en efectivo, motocicletas y sustancias que podrían corresponder a marihuana y cocaína.

En uno de los inmuebles se documentó el hallazgo de 198 bolsas con hierba seca, posiblemente marihuana, así como recipientes con polvo blanco que podría corresponder a cocaína, según el informe preliminar.

También fueron incautadas pesas digitales, pipas y bolsas plásticas, entre otros indicios que serán analizados como parte de la investigación.

En otro inmueble fue detenido Jairo Yair Milian Urías y se consignó una motocicleta con reporte de robo.

En una fotografía de uno de los inmuebles también se observan las inscripciones "CJ.N.G." alusión al cartel mexicano, Jalisco Nueva Generación y bajo esas iniciales esta escrito "KAIBIL", sobre una pared.

Las pintas con las siglas "CJNG", alusivas al Cartel Jalisco Nueva Generación, y la palabra "KAIBIL" aparecen en una pared de uno de los inmuebles allanados en la zona 18 de la capital. (Foto Prensa Libre: cortesía)