Justicia
Capturan a dos hombres con 22 paquetes de droga durante operativo en Pasaco, Jutiapa
La Policía Nacional Civil (PNC) brindó detalles sobre el decomiso de droga y las capturas efectuadas durante un operativo en Pasaco, Jutiapa.
Paquetes de droga decomisados en vehículos en Pasaco, Jutiapa. (Foto Prensa Libre: PNC)
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este lunes 19 de octubre dos hombres fueron capturados durante un operativo en el que se decomisó droga.
La diligencia se desarrolló en Pasaco, Jutiapa, donde agentes antinarcóticos capturaron a Jaime “N”, de 52 años, y Máximo “N”, de 25, durante un operativo de control e inspección.
Ambos detenidos transportaban un picop en un camión grúa, por lo que los agentes inspeccionaron.
Durante el registro, los policías localizaron 20 paquetes de marihuana, dos paquetes de crack y dos teléfonos celulares.
Ambos vehículos quedaron consignados para las diligencias correspondientes, según la PNC.
En otro caso, investigadores detuvieron a Carmelo “N”, de 29 años, en la aldea La Ceibita, San José Acatempa, Jutiapa, luego de que fuera sorprendido con ocho bolsas de marihuana.
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