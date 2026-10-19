Capturan a dos hombres con 22 paquetes de droga durante operativo en Pasaco, Jutiapa

Justicia

Capturan a dos hombres con 22 paquetes de droga durante operativo en Pasaco, Jutiapa

La Policía Nacional Civil (PNC) brindó detalles sobre el decomiso de droga y las capturas efectuadas durante un operativo en Pasaco, Jutiapa.

|

time-clock

DECOMISAN MARIHUANA EN PASACO, JUTIAPA

Paquetes de droga decomisados en vehículos en Pasaco, Jutiapa. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este lunes 19 de octubre dos hombres fueron capturados durante un operativo en el que se decomisó droga.

La diligencia se desarrolló en Pasaco, Jutiapa, donde agentes antinarcóticos capturaron a Jaime “N”, de 52 años, y Máximo “N”, de 25, durante un operativo de control e inspección.

Ambos detenidos transportaban un picop en un camión grúa, por lo que los agentes inspeccionaron.

Durante el registro, los policías localizaron 20 paquetes de marihuana, dos paquetes de crack y dos teléfonos celulares.

EN ESTE MOMENTO

Asesinatos de alto impacto en Guatemala: casos que marcaron al país y cuyos procesos judiciales tuvieron distintos resultados. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca)

Asesinatos de alto impacto en Guatemala: los casos de Gerardi, Rosenberg y, ahora, Solórzano Foppa

Right

“El Tuerto”: municipalidades prorrogan contratos y pagan millones a requerido en extradición

Right

Ambos vehículos quedaron consignados para las diligencias correspondientes, según la PNC.

En otro caso, investigadores detuvieron a Carmelo “N”, de 29 años, en la aldea La Ceibita, San José Acatempa, Jutiapa, luego de que fuera sorprendido con ocho bolsas de marihuana.

Para leer más: Narcorepostería: Hermanos integraban estructura en El Salvador y Guatemala que vendían gomitas, pasteles y galletas con droga

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Decomiso de droga Jutiapa Marihuana Policía Nacional Civil 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM