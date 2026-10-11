Capturan a dos mujeres que intentaban ingresar droga para sus hijos menores en Las Gaviotas

Dos mujeres fueron capturadas este domingo 11 de octubre cuando intentaban ingresar marihuana al Centro Especializado de Reinserción, conocido como Las Gaviotas, ubicado en la colonia Pamplona, zona 13 de la capital, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con la PNC, la droga presuntamente estaba destinada a sus hijos adolescentes, quienes permanecen internados en ese centro.

Las detenidas fueron identificadas como Zulmy “M”, de 32 años, y Sandra “B”, de 31. Durante las revisiones de ingreso, monitoras de la Secretaría de Bienestar Social localizaron 12 envoltorios con marihuana ocultos en una almohada para el cuello y otros tres escondidos en una cola para sujetar el cabello, según el reporte policial.

Tras el hallazgo, las monitoras coordinaron con agentes de la PNC para proceder con la consignación de las mujeres.

El reporte señala que ambas se dirigían a visitar a sus hijos, de 13 y 16 años, respectivamente. De acuerdo con la información proporcionada, los adolescentes presuntamente pertenecen a la Mara Salvatrucha y cumplen una sentencia de cuatro años por asesinato.

La PNC añadió que las mujeres justificaron que llevaban la droga para ayudar a sus hijos a sobrellevar el encierro.

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