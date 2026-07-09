Capturan a guatemalteco buscado para extradición a EE. UU. por presuntos delitos sexuales contra un menor

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este jueves 9 de julio a Erik Orlando Castillo Castillo, de 40 años, quien es requerido con fines de extradición por las autoridades de Estados Unidos, donde enfrenta ocho cargos relacionados con delitos sexuales.

La aprehensión se efectuó durante un operativo desarrollado en el cruce principal de Cuatro Caminos, en Santa Ana Huista, Huehuetenango, informó la PNC.

De acuerdo con la información oficial, la solicitud de extradición incluye los siguientes señalamientos:

Cargo 1: conducta sexual con un menor.

Cargo 2: suministro de materiales obscenos.

Cargos 3, 4, 5 y 6: conducta sexual con un menor.

Cargo 7: abuso sexual.

Cargo 8: agresión agravada.

Tras su captura, Castillo Castillo será puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá conocer el proceso relacionado con la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

Urgente



Extraditable capturado



Policías de la #SGAIA, en operativo en Cruce principal de Cuatro Caminos, Santa Ana Huista, Huehuetenango, reportan la captura Erik Orlando Castillo Castillo, de 40 años, guatemalteco, con fines de Extradición a EE.UU por: pic.twitter.com/XSJN3siP02 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 10, 2026

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