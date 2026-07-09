Capturan a guatemalteco buscado para extradición a EE. UU. por presuntos delitos sexuales contra un menor

Justicia

Capturan a guatemalteco buscado para extradición a EE. UU. por presuntos delitos sexuales contra un menor

Agentes de la PNC capturaron en Santa Ana Huista, Huehuetenango, a un guatemalteco requerido para extradición a EE. UU., donde enfrenta ocho cargos relacionados con delitos sexuales.

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Agentes de la SGAIA de la Policía Nacional Civil trasladan a Erik Orlando Castillo Castillo, capturado en Santa Ana Huista, Huehuetenango, con fines de extradición a EE. UU., donde enfrenta ocho cargos relacionados con delitos sexuales. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la SGAIA de la Policía Nacional Civil trasladan a Erik Orlando Castillo Castillo, capturado en Santa Ana Huista, Huehuetenango, con fines de extradición a EE. UU., donde enfrenta ocho cargos relacionados con delitos sexuales. (Foto Prensa Libre: PNC)

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron este jueves 9 de julio a Erik Orlando Castillo Castillo, de 40 años, quien es requerido con fines de extradición por las autoridades de Estados Unidos, donde enfrenta ocho cargos relacionados con delitos sexuales.

La aprehensión se efectuó durante un operativo desarrollado en el cruce principal de Cuatro Caminos, en Santa Ana Huista, Huehuetenango, informó la PNC.

De acuerdo con la información oficial, la solicitud de extradición incluye los siguientes señalamientos:

  • Cargo 1: conducta sexual con un menor.
  • Cargo 2: suministro de materiales obscenos.
  • Cargos 3, 4, 5 y 6: conducta sexual con un menor.
  • Cargo 7: abuso sexual.
  • Cargo 8: agresión agravada.

Tras su captura, Castillo Castillo será puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá conocer el proceso relacionado con la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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