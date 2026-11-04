Cárceles de Guatemala enfrentan hacinamiento del 350% y director del SP dice que no cederá ante pandillas

El director del Sistema Penitenciario (SP), Jorge Guillermo López Dellachiessa, asegura que no se doblegará ante los retos que enfrentan las cárceles de Guatemala, con un hacinamiento superior al 350% y atestadas de pandilleros que siguen ordenando desde allí extorsiones y otros crímenes.

"Tenemos la firme convicción de que se están haciendo las cosas bien", afirmó el funcionario en una entrevista con EFE, en la que aseguró que "no nos vamos a doblegar" y que seguirán trabajando con "firme convicción".

López Dellachiessa, en el cargo desde hace casi un año, dice que los retos que enfrenta son inmensos, ya que el Sistema Penitenciario sufre un hacinamiento crónico y es el corazón de las extorsiones y la violencia que azotan la vida diaria de miles de guatemaltecos, dirigidas por los cabecillas de las pandillas desde las cárceles.

A ello se suman los riesgos para la vida del personal bajo su cargo: el pasado 23 de octubre fue asesinado José Ariel Barrios Rodríguez, director de uno de los penales del sur del país, la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá.

"Miedo como tal no he sentido", subraya López Dellachiessa.

El director del Sistema Penitenciario relató que la prioridad de su gestión ha sido combatir la corrupción sistemática que impera tanto en la población reclusa como en el cuerpo de guardias, mediante la eliminación del esquema en el que las plazas operativas se obtenían por medio de sobornos.

El hacinamiento y la corrupción

"La Dirección General del Sistema Penitenciario cuenta con 24 centros de detención con un promedio de 24 mil privados de libertad. Estamos sobrepasados en un 350%. Se han tomado las acciones para reducir el hacinamiento de los centros de detención", asegura el funcionario.

Según detalló López Dellachiessa, de la población total, unos 2 mil 500 reclusos están calificados como de alta peligrosidad.

Muchos de los reclusos son miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha o están vinculados a ellas, consideradas grupos criminales organizados transnacionales y terroristas por las autoridades guatemaltecas.

Se han llevado a cabo traslados de reos a diferentes cárceles para desarticular bandas criminales que operan desde los centros de detención, con la finalidad de que las personas que ya cuentan con sentencia cumplan sus condenas en granjas de rehabilitación y se reduzca el hacinamiento en los centros preventivos.

Las cárceles son el corazón de las extorsiones y la violencia que azotan la vida diaria de miles de guatemaltecos, dirigidas desde allí por los cabecillas de las pandillas.

Ante esta situación, el director confirma a EFE que proyectan para el próximo año la adquisición de tecnología para el bloqueo definitivo de señales telefónicas en los presidios, una tarea pendiente desde hace años en el sistema penitenciario. A ello se sumará la reactivación del centro de monitoreo y videovigilancia.

El peligro para las autoridades

Las pandillas reaccionan a estas iniciativas. El traslado, el año pasado, de cabecillas de pandillas a una cárcel de alta seguridad, donde perdieron una serie de privilegios, produjo una ola de violencia que incluyó, en enero pasado, motines en varias prisiones y el asesinato de una decena de policías a manos de sicarios en ataques simultáneos en la Ciudad de Guatemala.

Planes de reinserción

López Dellachiessa enfatizó la necesidad de potenciar la reinserción social mediante planes de estudio, capacitaciones laborales y el desarrollo de la industria penitenciaria para atraer inversiones del sector privado.

Del total de la población reclusa, cerca de 20 mil son elegibles para incorporarse a esquemas de trabajo y estudio.

Como parte de esta estrategia, el Ministerio de Gobernación mantiene en marcha el programa "Manos Productivas" para erradicar el tiempo libre en los penales y convertirlo en trabajo productivo mediante la fabricación de insumos de construcción, como adoquines para infraestructura comunitaria. Esto permite a reos seleccionados en régimen progresivo conmutar penas y acelerar su reintegración.

El Sistema Penitenciario sigue siendo un foco de problemas debido al contrabando y al ingreso de drogas y productos a los penales, la "talacha" (cobro de impuestos a los reos nuevos dentro de la cárcel) y las fugas, como la que se registró en el 2025, cuando 20 reclusos escaparon en condiciones aún difusas.

"Se están haciendo cosas que no se hacían antes" para enderezar el sistema, concluyó el funcionario.

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