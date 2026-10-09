CC deja sin efecto resolución que favoreció a Otto Pérez Molina por 10 fincas en Zaragoza

La Corte de Constitucionalidad (CC) declaró con lugar una apelación de amparo presentada por el Ministerio Público (MP) contra una resolución judicial que favoreció al expresidente Otto Pérez Molina y permitió revertir la extinción de dominio de 10 fincas y más de Q1.4 millones vinculados con él, informó la Fiscalía este viernes 9 de octubre.

Según informó el MP, la resolución fue emitida el 5 de octubre del 2026 y otorgó un amparo provisional, con el cual quedó revocada la resolución impugnada.

El caso está relacionado con 10 fincas ubicadas en Zaragoza, Chimaltenango, registradas a nombre de Vista Servicios Electrónicos, S. A., así como con Q1 millón 402 mil 051.58, bienes que el Ministerio Público vinculó con Pérez Molina.

El 5 de junio del 2025, el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio declaró con lugar la acción promovida por el MP y ordenó la extinción de esos bienes a favor del Estado de Guatemala.

Sin embargo, Vista Servicios Electrónicos, S. A. apeló la sentencia ante la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio.

El 3 de julio del 2025, esa Sala declaró con lugar el recurso y revocó la sentencia de primera instancia, con lo cual quedó sin efecto la decisión que había otorgado los bienes al Estado.

MP impugnó la resolución

La Fiscalía agrega que, ante ese fallo, el MP presentó una acción constitucional de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 31 de julio del 2025.

La CSJ declaró sin lugar el amparo el 22 de enero del 2026, por lo que el MP acudió a la Corte de Constitucionalidad mediante una apelación.

Finalmente, el 5 de octubre pasado, la CC declaró con lugar la apelación y otorgó el amparo provisional, según la información divulgada por el Ministerio Público.

La Fiscalía considera que la resolución representa un avance procesal en las acciones de extinción de dominio que mantiene sobre los bienes vinculados con el expresidente, quien ha sido procesado por varios casos de corrupción.

No obstante, el MP aclaró que el proceso continúa sujeto a las resoluciones judiciales correspondientes y aseguró que seguirá ejerciendo las acciones legales pertinentes.

Crisis política debió en renuncia de binomio presidencial

La crisis política provocada por el caso de defraudación aduanera La Línea y las manifestaciones ciudadanas derivó en la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti, el 8 de mayo del 2015. Cuatro meses después, el 2 de septiembre, el presidente Otto Pérez Molina también presentó su dimisión, luego de que el Congreso de la República le retirara la inmunidad y un juzgado ordenara su captura por señalamientos de corrupción.

Su salida de la Presidencia se concretó el 3 de septiembre, cuando Alejandro Maldonado Aguirre asumió el cargo para completar el período presidencial.

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