CIV habilitará este sábado paso provisional en la ruta al Atlántico tras daños en el puente Huijó

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) anunció que este sábado 29 de agosto habilitará el paso provisional en el km 111 de la ruta al Atlántico, en Zacapa, luego de que el puente Huijó fuera dañado durante un accidente de tránsito el pasado fin de semana.

El paso se habilitará a las 16 horas por medio de un badén provisional construido a un costado del puente, informó la cartera.

Según el CIV, los trabajos estaban previstos para concluir en 10 días, pero el plazo se redujo y la circulación podrá reanudarse este sábado.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) desplegará brigadas para regular el tránsito de vehículos en el sector, añadió el ministerio.

El CIV pidió a los usuarios consultar la información oficial sobre las condiciones del paso y evitar publicaciones no verificadas que circulen en redes sociales.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.